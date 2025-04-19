Разберут первым: готовим ресторанный салат с персиками и прошуто на Пасху

Салат с персиками и прошутто в итальянском стиле – идеальный вариант для праздничной трапезы. Приправленный фисташковым песто, он прекрасно сочетается с разнообразными закусками и блюдами.

Легкий и неповторимый салат станет одним из первых блюд, которое гости разберут на пасхальном столе. Рецептом салата из персиков и прошутто с фисташковым песто делится 24 Канал со ссылкой на Food.

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Салат из персиков и прошутто с фисташковым песто

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты для салата:

– 240 граммов рукколы;

– 1/2 стакана мяты;

– 6 персиков;

– 200 граммов сыра моцарелла;

– 12 кусков прошутто;

– 1 столовая ложка фисташек;

– хлеб цельнозерновой – по вкусу.



Для соуса:

– 1 стакан рукколы;

– 1/2 стакана мяты;

– 1 зубчик чеснока;

– 35 граммов фисташек;

– 20 граммов пармезана;

– 125 миллилитров оливкового масла.

Приготовление:

Для фисташкового песто положите в кухонный комбайн руколу, мяту, чеснок, фисташки и пекорино или пармезан и измельчите их до состояния мелкой крошки.

Не выключая комбайн, тонкой, равномерной струйкой добавьте масло, пока масса не смешается. Приправьте.

На большое сервировочное блюдо выложите руколу и мяту. Сверху выложите персик, моцареллу и прошутто, слегка перекрывая друг друга.

Полейте соусом песто и посыпьте фисташками. Подавайте к столу с тонкими ломтиками жареного хлеба.

Приятного аппетита!

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