Классика, которая смакует каждый раз как впервые: салат из плавленых сырков на гренки

Этот очень вкусный и ароматный салат из плавленых сырков всегда в тренде. Он станет прекрасным дополнением гарниров, незаменимым элементом бутербродов, бутербродов и даже тарталеток.

Приготовить его совсем легко. Вам понадобятся плавленый сыр, вареные яйца, чеснок, соль и майонез, пишет 24 Канал. Читайте также Битая редиска: готовим хрустящую и пикантную весеннюю закуску Салат из плавленых сырков Время: 15 минут

15 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 2 плавленых сырка;

– 3 зубчика чеснока;

– 4 столовые ложки майонеза;

– соль и перец – по вкусу. Приготовление: Сваренные вкрутую яйца и плавленые сырки натрите на мелкой терке. Выложите ингредиенты в глубокую тарелку, посолите, поперчите, добавьте майонез и пропущенный через пресс чеснок.

Все тщательно замешайте до образования однородной массы.

Готовый салат можно подавать как отдельное блюдо, намазку для тостов или использовать как начинку для тарталеток. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: хумус на основе пасты из нута.