Иногда все, что нужно для идеального салата – это правильный соус. Именно он делает вкус более выразительным, а блюдо совершенным.

Этот салат готовится быстро и без лишних усилий. Достаточно всего нескольких минут – и на столе появится замечательная закуска или легкий ужин, информирует 24 Канал со ссылкой на beszamel. А главное – не забудьте о соусе, потому что именно он делает это блюдо незабываемым. Интересно Что приготовить на ужин за 10 минут – 3 варианта на любой день Рецепт средиземноморского салата Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 200 граммов смеси салатов;

– 200 граммов помидоров черри;

– 120 граммов сыра моцарелла;

– 100 граммов оливок.

Соус:

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– пол чайной ложки прованских трав;

– соль – по вкусу;

– перец – по вкусу. Приготовление: Приготовьте соус: смешайте оливковое масло с лимонным соком. Добавьте прованские травы, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте и отставьте. Разложите листья салата в миску или на блюдо. Добавьте разрезанные пополам помидоры черри, оливки и моцареллу. Полейте салат заправкой и оставьте на несколько минут. Подавайте с хрустящими цельнозерновыми гренками. Приятного аппетита! Их любят все: какие блюда обожает новоизбранный канцлер Германии.