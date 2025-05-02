Витаминный салат со вкусной заправкой: полезный и бюджетный рецепт

Быстрый и простой в приготовлении салат из свеклы, моркови и яблок – свежее блюдо, которое вызывает восторг у приверженцев здорового образа жизни. Этот витаминный салат имеет восхитительный хруст и настолько ароматный вкус, что хочется наслаждаться им прямо из миски.

Чтобы подчеркнуть его легкость, можно использовать простую заправку из масла и лимонного сока, тогда как те, кто ищет более кремовую текстуру, могут выбрать йогурт. Рецептом витаминного салата из свеклы, моркови и яблока делится 24 Канал со ссылкой на Woman24. Читайте также Классика, которая не теряет популярности: готовим салат из крабовых палочек Салат из свеклы, моркови и яблока Время: 30 минут

30 минут Порции: 2 Ингредиенты:

– 100 – 150 граммов свеклы;

– 100 граммов моркови;

– 100 граммов яблока;

– грецкие орехи для украшения;

– 1 – 2 столовые ложки лимонного сока;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 1 чайная ложка меда. Приготовление: Со всех ингредиентов счистите кожуру. Чтобы салат был более привлекательным в плане оформления, можете натереть свеклу, морковь и яблоко на терке для моркови по-корейски.

Сделайте для салата заправку для салата. Для этого смешайте лимонный сок, масло, мед. Залейте салат и хорошо перемешайте. Дайте постоять 20 минут.

Перед подачей к столу притрусите салат измельченными грецкими орехами. А теперь витаминизируйтесь. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и этот салат из авокадо, помидоров и тунца.