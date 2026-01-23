Быстрый салат из запеченной свеклы: идеально дополнит любую трапезу

Салат из свеклы – это всегда о легкости приготовления и совершенном вкусе. Сохраняйте еще один рецепт, который точно вам пригодится.

Современный ритм жизни предполагает много хлопот, поэтому не нужно добавлять себе лишних забот еще и на кухне. Этот салат – замечательная находка, которая станет вашим будничным источником энергии, рассказывает TikTok air.hrum.

Как сделать салат из запеченной свеклы?

Время : 10 минут + запекание свеклы

: 10 минут + запекание свеклы Порций: 4

Ингредиенты:

– запеченная свекла;

– консервированная кукуруза;

– зелёный лук;

заправка:

– сметана;

– горчица в зернах;

– соль и перец по вкусу.

Готовим салат, который приятно удивит: видео

Приготовление:

Свеклу запекаем в мультипечи при 180 градусах 50 минут. Можно также запечь ее в духовке. Нарезаем свеклу кубиками, смешиваем с кукурузой и луком. Смешиваем все ингредиенты для заправки и заправляем салат.

Какую свеклу выбирать для салата?

Лучше отдать предпочтение малым или средним плодам. Выбирайте свеклу круглой формы – продолговатые бывают менее сладкими, рассказывает Haps.

Если покупаете свеклу на рынке, посмотрите на ее срез. Чем он темнее – тем слаще на вкус.

