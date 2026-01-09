Он намного вкуснее винегрета: салат из двух ингредиентов, от которого все сходят с ума
- Нужно всего два ингредиента, чтобы приготовить вкусный салат.
- Если времени варить свеклу нет – приготовьте ее в микроволновке.
Этот салат станет повседневным гостем на вашем столе. Он требует самых простых ингредиентов, не перегружен соусами и прекрасно подходит даже как самостоятельный перекус.
Когда дел много, а отключения света стали частью будней, на первое место выходят рецепты, которые не требуют много ингредиентов и времени на приготовление. Этот салат – один из лидеров предпочтений, который непременно полюбите и вы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.
К теме Салат "Семья" за 5 минут: простой рецепт, который всем удается
Как приготовить салат из свеклы?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 – 3 вареные свеклы;
– 200 – 300 граммов маринованных огурцов;
– соль и перец по вкусу;
– зелень по вкусу;
– немного масла.
Шедевр без усилий / Фото Freepik
Приготовление:
- Отварите свеклу до мягкости, остудите ее и очистите от кожуры.
- Нарежьте свеклу кубиками или соломкой.
- Маринованные огурцы нарежьте тонкими ломтиками или небольшими кубиками. Выложите свеклу и огурцы в глубокую миску и аккуратно перемешайте.
- Добавьте соль и перец, заправьте салат маслом и еще раз перемешайте.
Как быстро приготовить свеклу?
Если времени варить свеклу нет – воспользуйтесь микроволновкой. Помойте и нарежьте свеклу, положите в стеклянную посуду и налейте воды на треть овоща, советует Kuchnia.
Накрываем пищевой пленкой (с отверстием для пара) и готовим 10 минут на максимальной мощности. После этого надо дать свекле немного "отдохнуть" – и можно нарезать в салат.
Какие рецепты стоит попробовать?
Быстрый завтрак из лаваша пригодится не один раз.
А еще вам точно понравится торт из 3 ингредиентов – и никакого выпекания.