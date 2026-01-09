Он намного вкуснее винегрета: салат из двух ингредиентов, от которого все сходят с ума

Этот салат станет повседневным гостем на вашем столе. Он требует самых простых ингредиентов, не перегружен соусами и прекрасно подходит даже как самостоятельный перекус.

Когда дел много, а отключения света стали частью будней, на первое место выходят рецепты, которые не требуют много ингредиентов и времени на приготовление. Этот салат – один из лидеров предпочтений, который непременно полюбите и вы, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.

Как приготовить салат из свеклы?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 – 3 вареные свеклы;

– 200 – 300 граммов маринованных огурцов;

– соль и перец по вкусу;

– зелень по вкусу;

– немного масла.

Шедевр без усилий / Фото Freepik

Приготовление:

Отварите свеклу до мягкости, остудите ее и очистите от кожуры. Нарежьте свеклу кубиками или соломкой. Маринованные огурцы нарежьте тонкими ломтиками или небольшими кубиками. Выложите свеклу и огурцы в глубокую миску и аккуратно перемешайте. Добавьте соль и перец, заправьте салат маслом и еще раз перемешайте.

Как быстро приготовить свеклу?

Если времени варить свеклу нет – воспользуйтесь микроволновкой. Помойте и нарежьте свеклу, положите в стеклянную посуду и налейте воды на треть овоща, советует Kuchnia.

Накрываем пищевой пленкой (с отверстием для пара) и готовим 10 минут на максимальной мощности. После этого надо дать свекле немного "отдохнуть" – и можно нарезать в салат.

