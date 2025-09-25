Вкусный салат – это всегда хорошая идея. Особенно, когда он подкупает универсальностью и простотой.

Винегрет – это далеко не единственный салат, который вы можете приготовить из вареной свеклы. Например, есть не менее вкусный аналог, который порадует вас вкусом и ценой ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".

Чем заменить майонез?



Блогерша Виктория Королевская предложила несколько вариантов простых соусов, которые на вкус лучше майонеза и превратят ваш салат в шедевр.

Как приготовить салат из вареной свеклы?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 вареных свеклы;

– 2 соленых огурца;

– 2 лука;

– щепотка сахара;

– 2 столовые ложки майонеза;

– пучок петрушки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Свеклу и огурцы натираем на терке. Лук нарезаем полукольцами и обжариваем на сковороде. Добавляем к луку сахар, еще немного обжариваем и оставляем охлаждаться. Соединяем все ингредиенты, добавляем нарезанную петрушку и заправляем майонезом. Солим и перчим по вкусу.

Приятного аппетита!

