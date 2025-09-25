Укр Рус
Новости Вкусно Салаты и закуски Салат "за две копейки": шедевр из самых простых ингредиентов на каждый день
25 сентября, 10:59
2

Салат "за две копейки": шедевр из самых простых ингредиентов на каждый день

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Салат из вареной свеклы готовится за 15 минут и включает свеклу, соленые огурцы, лук, майонез, петрушку, соль и перец.
  • Блогер Виктория Королевская рекомендует заменять майонез на простые соусы для улучшения вкуса салатов.

Вкусный салат – это всегда хорошая идея. Особенно, когда он подкупает универсальностью и простотой.

Винегрет – это далеко не единственный салат, который вы можете приготовить из вареной свеклы. Например, есть не менее вкусный аналог, который порадует вас вкусом и ценой ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька". 

Чем заменить майонез? 

Блогерша Виктория Королевская предложила несколько вариантов простых соусов, которые на вкус лучше майонеза и превратят ваш салат в шедевр.

Как приготовить салат из вареной свеклы?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 2 вареных свеклы;
– 2 соленых огурца;
– 2 лука;
– щепотка сахара;
– 2 столовые ложки майонеза;
– пучок петрушки;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Свеклу и огурцы натираем на терке.
  2. Лук нарезаем полукольцами и обжариваем на сковороде.
  3. Добавляем к луку сахар, еще немного обжариваем и оставляем охлаждаться.
  4. Соединяем все ингредиенты, добавляем нарезанную петрушку и заправляем майонезом.
  5. Солим и перчим по вкусу.

Приятного аппетита!

