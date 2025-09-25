Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски Салат "за дві копійки": шедевр з найпростіших інгредієнтів на кожен день
25 вересня, 10:58
2

Салат "за дві копійки": шедевр з найпростіших інгредієнтів на кожен день

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Салат з вареного буряка готується за 15 хвилин і включає буряки, солоні огірки, цибулю, майонез, петрушку, сіль та перець.
  • Блогерка Вікторія Королівська рекомендує замінювати майонез на прості соуси для покращення смаку салатів.

Смачний салат – це завжди гарна ідея. Особливо, коли він підкуповує універсальністю та простотою.

Вінегрет – це далеко не єдиний салат, який ви можете приготувати з вареного буряка. Наприклад, є не менш смачний аналог, який потішить вас смаком та ціною інгредієнтів, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька". 

Цікаво Будь-який запас зникне до весни: особливий рецепт солоних огірочків

Чим замінити майонез? 

Блогерка Вікторія Королівська запропонувала кілька варіантів простих соусів, які смакують краще за майонез та перетворять ваш салат на шедевр. 

Як приготувати салат з вареного буряка? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 2 варених буряки;
– 2 солоні огірки;
– 2 цибулі;
– дрібка цукру;
– 2 столові ложки майонезу;
– пучок петрушки;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Буряк та огірки натираємо.
  2. Цибулю нарізаємо півкільцями та обсмажуємо на пательні.
  3. Додаємо до цибулі цукор, ще трішки обсмажуємо та залишаємо охолоджуватися.
  4. Зʼєднуємо всі інгредієнти, додаємо нарізану петрушку та заправляємо майонезом.
  5. Солимо та перчимо до смаку. 

Смачного!

Які ще салати варто спробувати? 

  • Ситний салат з ковбасою та сиром став хітом сезону. Рідні проситимуть вас робити його щодня.
  • Також щоденним рішенням може стати салат з яйцем – він простий у приготуванні та дуже смачний. 