Смачний салат – це завжди гарна ідея. Особливо, коли він підкуповує універсальністю та простотою.

Вінегрет – це далеко не єдиний салат, який ви можете приготувати з вареного буряка. Наприклад, є не менш смачний аналог, який потішить вас смаком та ціною інгредієнтів, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Чим замінити майонез?



Блогерка Вікторія Королівська запропонувала кілька варіантів простих соусів, які смакують краще за майонез та перетворять ваш салат на шедевр.

Як приготувати салат з вареного буряка?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 варених буряки;

– 2 солоні огірки;

– 2 цибулі;

– дрібка цукру;

– 2 столові ложки майонезу;

– пучок петрушки;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Буряк та огірки натираємо. Цибулю нарізаємо півкільцями та обсмажуємо на пательні. Додаємо до цибулі цукор, ще трішки обсмажуємо та залишаємо охолоджуватися. Зʼєднуємо всі інгредієнти, додаємо нарізану петрушку та заправляємо майонезом. Солимо та перчимо до смаку.

Смачного!

