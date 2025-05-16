16 мая, 12:40
Очень бюджетно, а результат впечатляет: готовим самый вкусный летний салат
Быстрый и питательный вариант быстрого перекуса – салат из отварных яиц, свежей зелени и овощей. Заправлять это блюдо лучше всего сметаной или оливковым маслом.
24 Канал со ссылкой на фудблогера @karamell_foodblog делится рецептом очень вкусного и легкого салата. Приготовьте и он вам полюбится.
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Салат из вареных яиц, лука и огурцов
- Время: 15 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 250 граммов огурца;
– 250 граммов редиса;
– 100 граммов салата айсберг;
– зеленый лук;
– соль и перец – по вкусу;
– сметана для заправки.
Приготовление:
- Вареные яйца разомните вилкой.
- Овощи, зелень и айсберг порежьте произвольно.
- Заправьте салат сметаной, добавьте специи и перемешайте. Можете подавать на стол.
Приятного аппетита!
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