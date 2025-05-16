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16 мая, 12:40
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Очень бюджетно, а результат впечатляет: готовим самый вкусный летний салат

Марта Касиянчук

Быстрый и питательный вариант быстрого перекуса – салат из отварных яиц, свежей зелени и овощей. Заправлять это блюдо лучше всего сметаной или оливковым маслом.

24 Канал со ссылкой на фудблогера @karamell_foodblog делится рецептом очень вкусного и легкого салата. Приготовьте и он вам полюбится.

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Салат из вареных яиц, лука и огурцов

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 250 граммов огурца;
– 250 граммов редиса;
– 100 граммов салата айсберг;
– зеленый лук;
– соль и перец – по вкусу;
– сметана для заправки.

Приготовление:

  1. Вареные яйца разомните вилкой.
     
  2. Овощи, зелень и айсберг порежьте произвольно.
     
  3. Заправьте салат сметаной, добавьте специи и перемешайте. Можете подавать на стол.

Приятного аппетита!

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