14 июля, 14:16
Ешьте его каждый день и все купальники будут в кайф: идеальный рецепт детокс-салата
Основні тези
- Салат из яблока, сельдерея и моркови – это вкусное и полезное блюдо, которое богато витаминами.
- Его легко приготовить, а ингредиенты можно найти в любом холодильнике.
Любителям легких салатов непременно следует попробовать свежий салат из сельдерея, яблока и моркови. Весь секрет в заправке – ее делают из оливкового масла и пикантной горчицы в зернах.
Салат очарует вкусовые рецепторы уже после первой попытки, ведь легкий, полезный и вкусный. Рецептом салата из яблока и сельдерея делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.
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Салат из яблока и сельдерея
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 100 граммов моркови;
– 100 граммов корня сельдерея;
– 100 граммов яблок;
– 30 миллилитров оливкового масла;
– 20 миллилитров лимонного сока;
– 1 чайная ложка дижонской горчицы;
– соль – по вкусу.
Приготовление:
- Морковь, сельдерей, яблоки вымойте, очистите и нарежьте соломкой.
- Сложите ингредиенты в сосуд и добавьте к ним оливковое масло, лимонный сок, горчицу в зернах и соль.
- Все тщательно перемешайте и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!
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