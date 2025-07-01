Укр Рус
Новости Вкусно Салаты и закуски Ешьте его каждый день и все купальники будут в кайф: идеальный рецепт детокс-салата
14 июля, 14:16
1

Ешьте его каждый день и все купальники будут в кайф: идеальный рецепт детокс-салата

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Салат из яблока, сельдерея и моркови – это вкусное и полезное блюдо, которое богато витаминами.
  • Его легко приготовить, а ингредиенты можно найти в любом холодильнике.

Любителям легких салатов непременно следует попробовать свежий салат из сельдерея, яблока и моркови. Весь секрет в заправке – ее делают из оливкового масла и пикантной горчицы в зернах.

Салат очарует вкусовые рецепторы уже после первой попытки, ведь легкий, полезный и вкусный. Рецептом салата из яблока и сельдерея делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.

Читайте также Идеально дополнит любой пикник: вкуснейшая намазка на хлеб за 10 минут

Салат из яблока и сельдерея

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 100 граммов моркови;
– 100 граммов корня сельдерея;
– 100 граммов яблок;
– 30 миллилитров оливкового масла;
– 20 миллилитров лимонного сока;
– 1 чайная ложка дижонской горчицы;
– соль – по вкусу.

Приготовление:

  1. Морковь, сельдерей, яблоки вымойте, очистите и нарежьте соломкой.
     
  2. Сложите ингредиенты в сосуд и добавьте к ним оливковое масло, лимонный сок, горчицу в зернах и соль.
     
  3. Все тщательно перемешайте и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Тоже попробуйте: полезный летний салат с рукколой и пармезаном.