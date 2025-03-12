Сохраните на Пасху: рецепт яичного салата, которым восхищаются уже десятилетиями
Яичные салаты – замечательная опция не только на Пасху, однако в этот период они приобретут особую актуальность. Дешевые продукты и превосходный вкус всегда были их главным козырем.
Этот салат готовится куда быстрее, чем овощной, а результат поражает еще больше! Особенно им гордятся в Польше, ведь изобрели этот рецепт еще в прошлом веке, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Haps. Он прекрасно подойдет на пасхальные праздники, когда в вашем распоряжении будет много яиц, однако ничто не мешает приготовить его в любой удобный момент.
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Рецепт Пасхального салата
- Время: 20 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 300 граммов маринованных грибов;
– 10 сваренных вкрутую яиц;
– банка консервированного горошка;
– 5 средних маринованных огурцов;
– 2 маленьких зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу;
– майонез;
– горчица,
– шнитт-лук для украшения.
Приготовление:
- Отварите яйца вкрутую в подсоленной воде, добавив немного уксуса. Это поможет предотвратить вытекание белков, если яйца треснут во время варки.
- Пока яйца готовятся, подготовьте остальные компоненты. Нарежьте кубиками маринованные огурцы, слейте жидкость из консервированного горошка и грибов, после чего грибы также измельчите на кубики.
- Сложите в миску подготовленные грибы, огурцы и зубчик чеснока, который предварительно пропустите через пресс. Сваренные яйца измельчите так же и добавьте к основным ингредиентам.
- В салат введите 2 ложки майонеза и ложку горчицы. Щедро добавьте черного перца, но с солью будьте сдержанны.
- По желанию можно также добавить мелко порезанный лук для дополнительного аромата.
- Хорошо перемешайте салат и дайте ему настояться несколько часов в холодильнике, чтобы все вкусы гармонично соединились.
Приятного аппетита!
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