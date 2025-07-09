Идеальное дополнение к сбалансированному ужину: готовим салат, после которого на желудке легко

Салат капрезе с курицей сохраняет свежесть традиционного капрезе, добавляя к нему белковый заряд благодаря куриному филе. Готовится просто и быстро, а результат каждый раз впечатляет.

Такой салат идеально дополнит сбалансированный ужин, или даже праздничный стол. Рецептом салата капрезе с курицей делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Салат с курицей в стиле капрезе

Время: 20 минут + 30 минут на маринование курицы

20 минут + 30 минут на маринование курицы Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 куриные грудки;

– 300 граммов салата ромен;

– 4 веточки базилика;

– 300 граммов томатов черри;

– 250 граммов сыра моцарелла.



Для соуса:

– 70 миллилитров уксуса бальзамического;

– 40 миллилитров оливкового масла;

– 2 чайные ложки дижонской горчицы;

– 1 чайная ложка перца черного;

– 2 чайные ложки меда;

– 1/2 чайные ложки приправы "Итальянские травы";

– 1/2 чайные ложки чеснока сушеного;

– соль – по вкусу.

Приготовление:

В миске соедините уксус, масло, горчицу и перец до однородности. Это будет заправка.

От заправки перелейте 50 миллилитров смеси в небольшую миску. Добавьте мед, соль по вкусу, итальянские травы, сушеный чеснок и перемешайте. В этот маринад окуните филе и оставьте на 30 минут.

Разогрейте сковороду-гриль 3 – 5 минут, смажьте маслом и жарьте курицу примерно 10 минут. Переложите на доску, дайте немного постоять и нарежьте полосками.

На большую тарелку выложите ромен, черри, моцареллу и базилик. Посолите. Сверху выложите курицу и полейте бальзамической заправкой.

Приятного аппетита!

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