Такой салат идеально дополнит сбалансированный ужин, или даже праздничный стол. Рецептом салата капрезе с курицей делится 24 Канал со ссылкой на Shuba.
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Салат с курицей в стиле капрезе
- Время: 20 минут + 30 минут на маринование курицы
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 2 куриные грудки;
– 300 граммов салата ромен;
– 4 веточки базилика;
– 300 граммов томатов черри;
– 250 граммов сыра моцарелла.
Для соуса:
– 70 миллилитров уксуса бальзамического;
– 40 миллилитров оливкового масла;
– 2 чайные ложки дижонской горчицы;
– 1 чайная ложка перца черного;
– 2 чайные ложки меда;
– 1/2 чайные ложки приправы "Итальянские травы";
– 1/2 чайные ложки чеснока сушеного;
– соль – по вкусу.
Приготовление:
- В миске соедините уксус, масло, горчицу и перец до однородности. Это будет заправка.
- От заправки перелейте 50 миллилитров смеси в небольшую миску. Добавьте мед, соль по вкусу, итальянские травы, сушеный чеснок и перемешайте. В этот маринад окуните филе и оставьте на 30 минут.
- Разогрейте сковороду-гриль 3 – 5 минут, смажьте маслом и жарьте курицу примерно 10 минут. Переложите на доску, дайте немного постоять и нарежьте полосками.
- На большую тарелку выложите ромен, черри, моцареллу и базилик. Посолите. Сверху выложите курицу и полейте бальзамической заправкой.
Приятного аппетита!
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