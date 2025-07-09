Такий салат ідеально доповнить збалансовану вечерю, або навіть святковий стіл. Рецептом салату капрезе з куркою ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Салат з куркою у стилі капрезе

Час: 20 хвилин + 30 хвилин на маринування курки

20 хвилин + 30 хвилин на маринування курки Порції: 4

Інгредієнти:

– 2 курячі грудки;

– 300 грамів салату ромен;

– 4 гілочки базиліка;

– 300 грамів томатів чері;

– 250 грамів сиру моцарела.



Для соусу:

– 70 мілілітрів оцту бальзамічного;

– 40 мілілітрів оливкової олії;

– 2 чайні ложки діжонської гірчиці;

– 1 чайна ложка перцю чорного;

– 2 чайні ложки меду;

– 1/2 чайні ложки приправи "Італійські трави";

– 1/2 чайні ложки часнику сушеного;

– сіль – на смак.

Приготування:

У мисці поєднайте оцет, олію, гірчицю та перець до однорідності. Це буде заправка.

Від заправки перелийте 50 мілілітрів суміші в невелику миску. Додайте мед, сіль до смаку, італійські трави, сушений часник і перемішайте. У цей маринад занурте філе та залиште на 30 хвилин.

Розігрійте сковороду-гриль 3 – 5 хвилин, змастіть олією і смажте курку приблизно 10 хвилин. Перекладіть на дошку, дайте трохи постояти і наріжте смужками.

На велику тарілку викладіть ромен, чері, моцарелу та базилік. Посоліть. Зверху викладіть курку і полийте бальзамічною заправкою.

Смачного!

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