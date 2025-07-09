Такий салат ідеально доповнить збалансовану вечерю, або навіть святковий стіл. Рецептом салату капрезе з куркою ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Салат з куркою у стилі капрезе
- Час: 20 хвилин + 30 хвилин на маринування курки
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 2 курячі грудки;
– 300 грамів салату ромен;
– 4 гілочки базиліка;
– 300 грамів томатів чері;
– 250 грамів сиру моцарела.
Для соусу:
– 70 мілілітрів оцту бальзамічного;
– 40 мілілітрів оливкової олії;
– 2 чайні ложки діжонської гірчиці;
– 1 чайна ложка перцю чорного;
– 2 чайні ложки меду;
– 1/2 чайні ложки приправи "Італійські трави";
– 1/2 чайні ложки часнику сушеного;
– сіль – на смак.
Приготування:
- У мисці поєднайте оцет, олію, гірчицю та перець до однорідності. Це буде заправка.
- Від заправки перелийте 50 мілілітрів суміші в невелику миску. Додайте мед, сіль до смаку, італійські трави, сушений часник і перемішайте. У цей маринад занурте філе та залиште на 30 хвилин.
- Розігрійте сковороду-гриль 3 – 5 хвилин, змастіть олією і смажте курку приблизно 10 хвилин. Перекладіть на дошку, дайте трохи постояти і наріжте смужками.
- На велику тарілку викладіть ромен, чері, моцарелу та базилік. Посоліть. Зверху викладіть курку і полийте бальзамічною заправкою.
Смачного!
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