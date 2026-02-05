Все обожают салат "Галицкий": любимые ингредиенты в одной тарелке
- Салат "Галицкий" готовится из салями, сыра, вареных яиц, маринованных грибов, красного лука и консервированной кукурузы, заправляется майонезом.
- При покупке колбасы тщательно изучите состав продукции.
Яркий салат – это возможность подарить себе праздник в любой момент. Тем более, что для этого не нужны дорогие ингредиенты или сложные манипуляции.
Магия этого салата – он идеально сочетается с любыми блюдами и никогда не "приедается". Готовьте его хоть через день – каждый раз будет как первый, убеждает портал "Господинька".
Интересно Таких пухлых драников вы еще не видели: какой ингредиент сделает из них шедевр
Как приготовить салат "Галицкий"?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов салями или копченой колбасы;
– 200 граммов твердого сыра;
– 5 вареных яиц;
– 800 граммов маринованных грибов;
– 1 красный лук;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– майонез по вкусу;
– соль и перец по вкусу.
Праздник на каждый день / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Колбасу, сыр, яйца и маринованные грибы нарезаем кубиками.
- Так же мелко нарезаем лук и все перемешиваем.
- Заправляем майонезом, солим, перчим и еще раз перемешиваем.
На что обращать внимание при покупке колбасы?
Хорошо изучите состав продукта. В нем не должно быть сои, крахмала или мяса механической обвалки, подсказывает портал Pysznosci.
А еще о качестве продукции громко говорит оболочка – она должна плотно прилегать к колбасе. Если оболочка "сморщенная" или отстает – колбаса пересохла или неправильно хранилась. Если на поверхности есть слизь или налет – не покупайте такой товар ни в коем случае.
Какие рецепты попробовать?
"Деревенские" рогалики – прекрасная возможность окунуться в ностальгию.
А еще вам стоит сохранить универсальный крем, который подойдет к любой выпечке.