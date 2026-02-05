Укр Рус
5 февраля, 06:10
2

Все обожают салат "Галицкий": любимые ингредиенты в одной тарелке

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Салат "Галицкий" готовится из салями, сыра, вареных яиц, маринованных грибов, красного лука и консервированной кукурузы, заправляется майонезом.
  • При покупке колбасы тщательно изучите состав продукции.

Яркий салат – это возможность подарить себе праздник в любой момент. Тем более, что для этого не нужны дорогие ингредиенты или сложные манипуляции.

Магия этого салата – он идеально сочетается с любыми блюдами и никогда не "приедается". Готовьте его хоть через день – каждый раз будет как первый, убеждает портал "Господинька".

Как приготовить салат "Галицкий"?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 300 граммов салями или копченой колбасы;
– 200 граммов твердого сыра;
– 5 вареных яиц;
– 800 граммов маринованных грибов;
– 1 красный лук;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– майонез по вкусу;
– соль и перец по вкусу.

Праздник на каждый день / Фото "Господинька"

Приготовление:

  1. Колбасу, сыр, яйца и маринованные грибы нарезаем кубиками.
  2. Так же мелко нарезаем лук и все перемешиваем.
  3. Заправляем майонезом, солим, перчим и еще раз перемешиваем.

На что обращать внимание при покупке колбасы?

Хорошо изучите состав продукта. В нем не должно быть сои, крахмала или мяса механической обвалки, подсказывает портал Pysznosci.

А еще о качестве продукции громко говорит оболочка – она должна плотно прилегать к колбасе. Если оболочка "сморщенная" или отстает – колбаса пересохла или неправильно хранилась. Если на поверхности есть слизь или налет – не покупайте такой товар ни в коем случае.

