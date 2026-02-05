Магия этого салата – он идеально сочетается с любыми блюдами и никогда не "приедается". Готовьте его хоть через день – каждый раз будет как первый, убеждает портал "Господинька".

Как приготовить салат "Галицкий"?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов салями или копченой колбасы;

– 200 граммов твердого сыра;

– 5 вареных яиц;

– 800 граммов маринованных грибов;

– 1 красный лук;

– 1 банка консервированной кукурузы;

– майонез по вкусу;

– соль и перец по вкусу.

Праздник на каждый день / Фото "Господинька"

Приготовление:

Колбасу, сыр, яйца и маринованные грибы нарезаем кубиками. Так же мелко нарезаем лук и все перемешиваем. Заправляем майонезом, солим, перчим и еще раз перемешиваем.

На что обращать внимание при покупке колбасы?

Хорошо изучите состав продукта. В нем не должно быть сои, крахмала или мяса механической обвалки, подсказывает портал Pysznosci.

А еще о качестве продукции громко говорит оболочка – она должна плотно прилегать к колбасе. Если оболочка "сморщенная" или отстает – колбаса пересохла или неправильно хранилась. Если на поверхности есть слизь или налет – не покупайте такой товар ни в коем случае.

