Магія цього салату – він ідеально поєднується з будь-якими стравами і ніколи не "приїдається". Готуйте його хоч через день – кожен раз буде наче першим, переконує портал "Господинька".

Як приготувати салат "Галицький"?

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 300 грамів салямі або копченої ковбаси;
– 200 грамів твердого сиру;
– 5 варених яєць;
– 800 грамів маринованих грибів;
– 1 червона цибуля;
– 1 банка консервованої кукурудзи;
– майонез до смаку;
– сіль та перець до смаку.

Салат з ковбасою та сиром

Свято на кожен день / Фото "Господинька"

Приготування:

  1. Ковбасу, сир, яйця та мариновані гриби нарізаємо кубиками.
  2. Так само дрібно нарізаємо цибулю і все перемішуємо.
  3. Заправляємо майонезом, солимо, перчимо і ще раз перемішуємо.

На що звертати увагу при купівлі ковбаси?

Добре вивчіть склад продукту. В ньому не повинно бути сої, крохмалю чи м'яса механічного обвалювання, підказує портал Pysznosci.

А ще про якість продукції гучно говорить оболонка – вона повинна щільно прилягати до ковбаси. Якщо оболонка "зморщена" або відстає – ковбаса пересохла або неправильно зберігалася. Якщо на поверхні є слиз чи наліт – не купуйте такий товар у жодному випадку.

