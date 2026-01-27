Укр Рус
27 января, 06:06
Салат "Зевс", который съедают до крошки за несколько минут: лучше готовьте сразу двойную порцию

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Салат "Зевс" готовится из вареной куриной грудки, свежего огурца, вареных яиц, зеленого лука, твердого сыра, майонеза или йогурта, соли и перца.
  • Лук маринуется с солью, сахаром, уксусом и водой для мягкости, а все ингредиенты смешиваются до однородной консистенции для получения нежного салата.

Иногда для хорошего салата не нужны редкие ингредиенты или сложные техники – достаточно правильного сочетания знакомых продуктов. Именно такие блюда чаще всего становятся "фирменными" – их готовят с особым удовольствием.

Салат "Зевс" – как раз из этой категории. Он простой по составу, быстрый в приготовлении и одновременно продуманный до мелочей. Здесь нет случайных компонентов – каждый ингредиент работает на баланс вкуса, пишет Telegraf. 

Легкий, сытный и универсальный – такой салат подойдет и для буднего обеда, и для праздничного стола.

Как приготовить салат "Зевс"

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 2 штуки куриной грудки вареной; 
– 1 штука огурца свежего; 
– 4 штуки яиц вареных; 
– 1 пучок зеленого лука; 
– 100 граммов сыра твердого; 
– 3 – 4 столовые ложки майонеза или йогурта; 
– соль и перец по вкусу; 
– 1 лук; 
– пол чайной ложки соли; 
– 2 столовые ложки сахара; 
– 3 столовые ложки уксуса; 
– 150 миллилитров воды.

Салат на каждый день / Фото Еating byelaine

Приготовление:

  1. Нарежьте лук мелкими кубиками, добавьте соль и сахар, залейте уксусом и водой и оставьте мариноваться примерно на 40 минут, чтобы вкус стал мягким и сбалансированным.
  2. Нарежьте вареную куриную грудку и свежий огурец аккуратными кубиками и переложите в глубокую миску.
  3. Нарежьте вареные яйца кубиками, мелко нарежьте зеленый лук, натрите твердый сыр на терке и добавьте все в миску вместе с промаринованным луком.
  4. Добавьте майонез или йогурт, приправьте солью и перцем и тщательно перемешайте до однородной консистенции.
  5. В результате получите нежный, свежий и очень гармоничный салат, который прекрасно сочетается со всеми блюдами.

Как долго варить куриную вырезку в кипящей воде?

Доведите курицу до кипения и уменьшите огонь до минимума, пишет Simply Recipes. Частично накройте кастрюлю крышкой, чтобы предотвратить выкипание содержимого. Тушите примерно 12 – 15 минут.

В идеале лучше использовать термометр мгновенного считывания, чтобы проверить, достигла ли внутренняя температура куриной вырезки 74 градусов в самой толстой части.

Вода должна покрывать мясо как минимум на 2,5 сантиметра. После закипания воды важно уменьшить температуру, чтобы мясо было приготовленным, но не "вываренным".

