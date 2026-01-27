Салат "Зевс", который съедают до крошки за несколько минут: лучше готовьте сразу двойную порцию
Иногда для хорошего салата не нужны редкие ингредиенты или сложные техники – достаточно правильного сочетания знакомых продуктов. Именно такие блюда чаще всего становятся "фирменными" – их готовят с особым удовольствием.
Салат "Зевс" – как раз из этой категории. Он простой по составу, быстрый в приготовлении и одновременно продуманный до мелочей. Здесь нет случайных компонентов – каждый ингредиент работает на баланс вкуса, пишет Telegraf.
Легкий, сытный и универсальный – такой салат подойдет и для буднего обеда, и для праздничного стола.
Как приготовить салат "Зевс"
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 штуки куриной грудки вареной;
– 1 штука огурца свежего;
– 4 штуки яиц вареных;
– 1 пучок зеленого лука;
– 100 граммов сыра твердого;
– 3 – 4 столовые ложки майонеза или йогурта;
– соль и перец по вкусу;
– 1 лук;
– пол чайной ложки соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– 3 столовые ложки уксуса;
– 150 миллилитров воды.
Салат на каждый день / Фото Еating byelaine
Приготовление:
- Нарежьте лук мелкими кубиками, добавьте соль и сахар, залейте уксусом и водой и оставьте мариноваться примерно на 40 минут, чтобы вкус стал мягким и сбалансированным.
- Нарежьте вареную куриную грудку и свежий огурец аккуратными кубиками и переложите в глубокую миску.
- Нарежьте вареные яйца кубиками, мелко нарежьте зеленый лук, натрите твердый сыр на терке и добавьте все в миску вместе с промаринованным луком.
- Добавьте майонез или йогурт, приправьте солью и перцем и тщательно перемешайте до однородной консистенции.
- В результате получите нежный, свежий и очень гармоничный салат, который прекрасно сочетается со всеми блюдами.
Как долго варить куриную вырезку в кипящей воде?
Доведите курицу до кипения и уменьшите огонь до минимума, пишет Simply Recipes. Частично накройте кастрюлю крышкой, чтобы предотвратить выкипание содержимого. Тушите примерно 12 – 15 минут.
В идеале лучше использовать термометр мгновенного считывания, чтобы проверить, достигла ли внутренняя температура куриной вырезки 74 градусов в самой толстой части.
Вода должна покрывать мясо как минимум на 2,5 сантиметра. После закипания воды важно уменьшить температуру, чтобы мясо было приготовленным, но не "вываренным".
