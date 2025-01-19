19 января 2025, 00:54
Идеальное сочетание: готовим салат "Сказка" с курочкой и шампиньонами
Этот салат точно придется вам по вкусу. В нем сочетаются любимые и знакомые ингредиенты, вкус которых никогда не надоедает.
Салат – это не только о вкусе, но и красоте и кулинарной эстетике. "Сказка" – это то блюдо, которое превзойдет все ваши ожидания. 24 Канал предлагает попробовать рецепт от портала "Для дома и семьи".
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Рецепт салата "Сказка"
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 250 граммов вареного куриного бедра;
– 250 граммов шампиньонов;
– 4 вареных яйца;
– 0,5 репчатой луковицы;
– 120 миллилитров майонеза;
– 30 граммов зерен граната;
– листья петрушки – для украшения.
Приготовление:
- Разберите отваренное куриное бедро на волокна. Рекомендуется использовать именно бедро, а не филе, поскольку оно сочнее и нежнее.
- Возьмите тарелку для подачи салата и выкладывайте на нее куриный слой в центре. Нанесите на курицу майонез сеточкой. Для уменьшения калорийности можно использовать сметану.
- Отделите желтки от белков. Желтки натрите на мелкой терке и выложите вторым слоем.
- Обжарьте шампиньоны с луком в растительном масле. Для пикантности добавьте измельченный зубчик чеснока во время жарки, а вместо соли за несколько минут до готовности можно добавить несколько капель соевого соуса.
- Следующим слоем выкладывайте обжаренные грибы с луком.
- Обжаренные шампиньоны придают блюду приятный аромат и вкус. Если вы замените их лесными грибами, вкус салата станет еще лучше.
- Натрите вареную морковь и выложите ее на грибы, смазанные майонезом.
- Снова нанесите майонез на салат и посыпьте его натертыми белками.
- Украсьте готовое блюдо зернами граната и листочками петрушки, и следите за чистотой краев тарелки.
Приятного аппетита!
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