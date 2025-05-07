Не только как гарнир: приготовьте этот салат с кус-кусом и он станет любимым
Кускус не только быстро готовится, но и прекрасно сочетается с различными овощами, специями и соусами, что делает его универсальным дополнением к любому блюду. Его можно подавать самостоятельно, как гарнир или добавлять к салатам.
Сегодня 24 Канал со ссылкой на фудблогера @olga_riabenko_ предлагает приготовить легкий и одновременно питательный салат с кус-кусом. Он станет идеальным для любого приема пищи и даже пикника.
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Салат с кус-кусом, зеленью и овощами
- Время: 20 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– пучок петрушки;
– 8 листочка свежей мяты;
– 20 – 30 граммов кинзы;
– 3 стебля зеленого лука;
– 2 помидора;
– 3 огурца;
– 100 граммов кус-куса;
– 150 миллилитров кипятка;
– 30 миллилитров льняного масла;
– сок 1 лимона;
– соль, перец – по вкусу;
– 1/4 чайной ложки кориандра молотого;
– 1 чайная ложка сахара.
Как приготовить салат с кус-кусом: смотрите видео
Приготовление:
- Залейте кус-кус кипятком, добавьте сок половины лимона, накройте крышкой или пленкой и оставьте на 10 – 15 минут до полного впитывания жидкости. Затем разрыхлите вилкой.
- Всю зелень мелко нарежьте. Помидоры и огурцы нарежьте мелкими кубиками, по желанию удалите семена, чтобы салат не был водянистым.
- В большой миске смешайте набухший кус-кус, зелень и овощи. Добавьте сок второй половины лимона, льняное или оливковое масло, соль, перец, кориандр и сахар. Хорошо перемешайте.
- По желанию подавайте в листьях салата, как на видео, или как самостоятельное блюдо.
Приятного аппетита!
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