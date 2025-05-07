Не только как гарнир: приготовьте этот салат с кус-кусом и он станет любимым

Кускус не только быстро готовится, но и прекрасно сочетается с различными овощами, специями и соусами, что делает его универсальным дополнением к любому блюду. Его можно подавать самостоятельно, как гарнир или добавлять к салатам.

Сегодня 24 Канал со ссылкой на фудблогера @olga_riabenko_ предлагает приготовить легкий и одновременно питательный салат с кус-кусом. Он станет идеальным для любого приема пищи и даже пикника. Читайте также Просто, быстро и дешево: новый салат из свеклы за 5 минут Салат с кус-кусом, зеленью и овощами Время: 20 минут

20 минут Порции: 4 Ингредиенты:

– пучок петрушки;

– 8 листочка свежей мяты;

– 20 – 30 граммов кинзы;

– 3 стебля зеленого лука;

– 2 помидора;

– 3 огурца;

– 100 граммов кус-куса;

– 150 миллилитров кипятка;

– 30 миллилитров льняного масла;

– сок 1 лимона;

– соль, перец – по вкусу;

– 1/4 чайной ложки кориандра молотого;

– 1 чайная ложка сахара. Как приготовить салат с кус-кусом: смотрите видео Приготовление: Залейте кус-кус кипятком, добавьте сок половины лимона, накройте крышкой или пленкой и оставьте на 10 – 15 минут до полного впитывания жидкости. Затем разрыхлите вилкой.

Всю зелень мелко нарежьте. Помидоры и огурцы нарежьте мелкими кубиками, по желанию удалите семена, чтобы салат не был водянистым.

В большой миске смешайте набухший кус-кус, зелень и овощи. Добавьте сок второй половины лимона, льняное или оливковое масло, соль, перец, кориандр и сахар. Хорошо перемешайте.

По желанию подавайте в листьях салата, как на видео, или как самостоятельное блюдо. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и салат из свеклы, моркови и яблока.