Его главная особенность заключается в смелом, но идеально сбалансированном сочетании дымного аромата копченой курицы, лесных грибов, сладковатой вяленой клюквы и пикантных средиземноморских ноток, рассказывает Smakosze.

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Нежный кремовый соус на основе майонеза и греческого йогурта с горчицей и рассолом из каперсов объединяет все ингредиенты в единую гармоничную композицию, от которой невозможно оторваться.

Как приготовить салат "Магнатский"?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 400 граммов копченого куриного филе;

– 500 граммов картофеля;

– 4 куриных яйца;

– 200 граммов маринованных или обжаренных лесных грибов;

– 100 граммов оливок без косточек (зеленых или черных);

– 50 граммов вяленой клюквы;

– 2 маринованных огурца;

– 1 небольшая красная луковица;

– 2 столовые ложки консервированных каперсов;

– 1 столовая ложка зеленого перца горошком в рассоле;

пикантный соус:

– 200 граммов майонеза;

– 100 граммов густого греческого йогурта;

– 1 чайная ложка дижонской или столовой горчицы;

– 1 столовая ложка рассола из-под каперсов;

– 1/4 чайной ложки соли;

– 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца.

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Приготовление:

Картофель отварите в мундире до мягкости, полностью остудите, очистите и нарежьте аккуратными кубиками. Яйца сварите вкрутую в течение 9 минут, остудите в холодной воде, очистите и нарежьте такими же кубиками. Копченое куриное филе и маринованные огурцы нарежьте небольшими кусочками, оливки – тонкими кружочками, а красный лук мелко порежьте. Если вы используете маринованные лесные грибы, тщательно откиньте их на сито и промокните бумажным полотенцем от лишнего маринада, а свежие или замороженные грибы предварительно обжарьте на капле масла до испарения влаги и остудите. Вяленую клюкву залейте теплой водой на 10 минут, чтобы ягоды стали мягче, после чего просушите салфеткой. Слейте жидкость с каперсов и зеленого перца, слегка раздавите горошины перца вилкой и смешайте в глубокой салатнице картофель, яйца, копченую курицу, грибы, оливки, огурцы, лук, клюкву, каперсы и перец. Для заправки смешайте майонез с греческим йогуртом, горчицей, рассолом от каперсов, черным перцем и небольшим количеством соли, учитывая соленость огурцов и оливок. Добавьте соус в салат, аккуратно перемешайте лопаткой, чтобы кубики картофеля остались целыми, и поставьте в холодильник минимум на 2 часа перед подачей.

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Как приготовить салат заранее, не потеряв свежести

Салат "Магнатский" прекрасно подходит для приготовления накануне праздника, поскольку за несколько часов в холодильнике все вкусы успевают соединиться и раскрыться. Однако если вы планируете подавать блюдо только на следующий день, нарежьте все ингредиенты в отдельный контейнер с крышкой, а заправку из соуса добавьте за 2 часа до прихода гостей – так картофель и грибы не выделят лишний сок, а текстура салата останется безупречной.