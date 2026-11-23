Как приготовить салат к праздничному столу / Nature-Vibe
Если на праздничном столе хочется заменить привычные салаты блюдом с более богатым и ресторанным характером, салат "Магнатский" станет беспроигрышным выбором.
Его главная особенность заключается в смелом, но идеально сбалансированном сочетании дымного аромата копченой курицы, лесных грибов, сладковатой вяленой клюквы и пикантных средиземноморских ноток, рассказывает Smakosze.
Нежный кремовый соус на основе майонеза и греческого йогурта с горчицей и рассолом из каперсов объединяет все ингредиенты в единую гармоничную композицию, от которой невозможно оторваться.
Как приготовить салат "Магнатский"?
- Время: 45 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 400 граммов копченого куриного филе;
– 500 граммов картофеля;
– 4 куриных яйца;
– 200 граммов маринованных или обжаренных лесных грибов;
– 100 граммов оливок без косточек (зеленых или черных);
– 50 граммов вяленой клюквы;
– 2 маринованных огурца;
– 1 небольшая красная луковица;
– 2 столовые ложки консервированных каперсов;
– 1 столовая ложка зеленого перца горошком в рассоле;
пикантный соус:
– 200 граммов майонеза;
– 100 граммов густого греческого йогурта;
– 1 чайная ложка дижонской или столовой горчицы;
– 1 столовая ложка рассола из-под каперсов;
– 1/4 чайной ложки соли;
– 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца.
Приготовление:
- Картофель отварите в мундире до мягкости, полностью остудите, очистите и нарежьте аккуратными кубиками.
- Яйца сварите вкрутую в течение 9 минут, остудите в холодной воде, очистите и нарежьте такими же кубиками.
- Копченое куриное филе и маринованные огурцы нарежьте небольшими кусочками, оливки – тонкими кружочками, а красный лук мелко порежьте.
- Если вы используете маринованные лесные грибы, тщательно откиньте их на сито и промокните бумажным полотенцем от лишнего маринада, а свежие или замороженные грибы предварительно обжарьте на капле масла до испарения влаги и остудите.
- Вяленую клюкву залейте теплой водой на 10 минут, чтобы ягоды стали мягче, после чего просушите салфеткой.
- Слейте жидкость с каперсов и зеленого перца, слегка раздавите горошины перца вилкой и смешайте в глубокой салатнице картофель, яйца, копченую курицу, грибы, оливки, огурцы, лук, клюкву, каперсы и перец.
- Для заправки смешайте майонез с греческим йогуртом, горчицей, рассолом от каперсов, черным перцем и небольшим количеством соли, учитывая соленость огурцов и оливок.
- Добавьте соус в салат, аккуратно перемешайте лопаткой, чтобы кубики картофеля остались целыми, и поставьте в холодильник минимум на 2 часа перед подачей.
Как приготовить салат заранее, не потеряв свежести
Салат "Магнатский" прекрасно подходит для приготовления накануне праздника, поскольку за несколько часов в холодильнике все вкусы успевают соединиться и раскрыться. Однако если вы планируете подавать блюдо только на следующий день, нарежьте все ингредиенты в отдельный контейнер с крышкой, а заправку из соуса добавьте за 2 часа до прихода гостей – так картофель и грибы не выделят лишний сок, а текстура салата останется безупречной.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии