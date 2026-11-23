Як приготувати салат на святковий стіл / Nature-Vibe
Якщо на святковому столі хочеться замінити звичні салати на страву з багатшим і більш ресторанним характером, салат "Магнацький" стане безпрограшним вибором.
Його головна особливість полягає у сміливому, але ідеально збалансованому поєднанні димного аромату копченої курки, лісових грибів, солодкуватої в'яленої журавлини та пікантних середземноморських ноток, розповідає Smakosze.
Ніжний кремовий соус на основі майонезу та грецького йогурту з гірчицею і розсолом із каперсів об'єднує всі інгредієнти в єдину гармонійну композицію, від якої неможливо відірватися.
Як приготувати салат "Магнацький"?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 400 грамів копченого курячого філе;
– 500 грамів картоплі;
– 4 курячі яйця;
– 200 грамів маринованих або обсмажених лісових грибів;
– 100 грамів оливок без кісточок (зелених або чорних);
– 50 грамів в'яленої журавлини;
– 2 мариновані огірки;
– 1 невелика червона цибулина;
– 2 столові ложки консервованих каперсів;
– 1 столова ложка зеленого перцю горошком у розсолі; пікантний соус:
– 200 грамів майонезу;
– 100 грамів густого грецького йогурту;
– 1 чайна ложка діжонської або столової гірчиці;
– 1 столова ложка розсолу з-під каперсів;
– 1/4 чайної ложки солі;
– 1/4 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю.
Приготування:
- Картоплю відваріть у мундирі до м'якості, повністю охолодіть, очистьте та наріжте акуратними кубиками.
- Яйця зваріть круто протягом 9 хвилин, остудіть у холодній воді, очистьте й наріжте такими самими кубиками.
- Копчене куряче філе та мариновані огірки наріжте невеликими шматочками, оливки – тонкими кружальцями, а червону цибулю дрібно посічіть.
- Якщо ви використовуєте мариновані лісові гриби, ретельно відкиньте їх на сито та промокніть паперовим рушником від зайвого маринаду, а свіжі чи заморожені гриби попередньо обсмажте на краплі олії до випаровування вологи й остудіть.
- В'ялену журавлину залийте теплою водою на 10 хвилин, щоб ягоди стали м'якшими, після чого обсушіть серветкою.
- Злийте рідину з каперсів та зеленого перцю, злегка розімніть горошини перцю виделкою і з'єднайте в глибокій салатниці картоплю, яйця, копчену курку, гриби, оливки, огірки, цибулю, журавлину, каперси та перець.
- Для заправки перемішайте майонез із грецьким йогуртом, гірчицею, розсолом від каперсів, чорним перцем і невеликою кількістю солі, враховуючи солоність огірків та оливок.
- Влийте соус до салату, обережно перемішайте лопаткою, щоб зберегти цілісність кубиків картоплі, і приберіть у холодильник мінімум на 2 години перед подачею.
Як підготувати салат заздалегідь без втрати свіжості
Салат "Магнацький" чудово підходить для підготовки напередодні свята, оскільки за кілька годин у холодильнику всі смаки встигають поєднатися й розкритися. Проте, якщо ви плануєте подавати страву лише наступного дня, наріжте всі інгредієнти в окремий контейнер із кришкою, а заправку із соусу додайте за 2 години до приходу гостей — так картопля та гриби не пустять зайвий сік, а текстура салату залишиться бездоганною.
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