26 декабря, 12:14
3

В этом году его приготовят все: мясной салат "Мандаринка", который собирает комплименты

Лилия Имбировская-Сиваковская
Если хотите удивить гостей чем-то оригинальным – этот рецепт точно пригодится. Немножко хитростей – и все будут кричать от восторга.

Салат с курицей и сыром всегда получает особые комплименты. А если немного поколдовать с его подачей, то закуска станет действительно незабываемой, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Cookhome Recipes.

Как приготовить мясной салат "Мандаринки"

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 200 граммов вареного куриного филе; 
– 3 яйца; 
– 100 граммов твердого сыра; 
– 100 граммов крем-сыра; 
– 150 граммов майонеза; 
– 5 оливок; 
– 50 граммов орехов; 
– 4 морковки; 
– соль и перец по вкусу;
– 5 сушеных гвоздик.

Готовим салат, о котором будут говорить еще долго: видео

Приготовление:

  1. Морковь отварите до мягкости, яйца сварите вкрутую, очистите и натрите вместе с твердым сыром.
  2. Филе нарежьте мелкими кубиками.
  3. Добавьте крем-сыр и майонез, посолите, поперчите и хорошо вымешайте массу до однородности.
  4. Разделите смесь пополам: в одну часть всыпьте измельченные орехи, в другую – мелко нарезанные оливки.
  5. Отваренную морковь натрите на самой мелкой терке, при необходимости слегка отожмите сок.
  6. На доску выложите пищевую пленку, распределите тонкий слой моркови, в центр положите ложку начинки и осторожно заверните, формируя шарик, похожий на мандарин.
  7. Готовую закуску поставьте в холодильник на 30 минут.
  8. Перед подачей снимите пленку и украсьте каждый "мандарин" сушеной гвоздикой.

Как готовить курицу для салата?

Вареная курица – очень простой ингредиент, но ему надо уделить больше внимания. Не надо просто варить филе в подсоленной воде, так мясо не будет сочным и не будет иметь вкуса, подсказывает портал Pysznosci.

Добавьте в воду специи и лавровый лист, чтобы получился бульон. Так мясо будет не только вкуснее, но и куда сочнее.

