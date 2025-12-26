В этом году его приготовят все: мясной салат "Мандаринка", который собирает комплименты

Если хотите удивить гостей чем-то оригинальным – этот рецепт точно пригодится. Немножко хитростей – и все будут кричать от восторга.

Салат с курицей и сыром всегда получает особые комплименты. А если немного поколдовать с его подачей, то закуска станет действительно незабываемой, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Cookhome Recipes.

Как приготовить мясной салат "Мандаринки"

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов вареного куриного филе;

– 3 яйца;

– 100 граммов твердого сыра;

– 100 граммов крем-сыра;

– 150 граммов майонеза;

– 5 оливок;

– 50 граммов орехов;

– 4 морковки;

– соль и перец по вкусу;

– 5 сушеных гвоздик.

Приготовление:

Морковь отварите до мягкости, яйца сварите вкрутую, очистите и натрите вместе с твердым сыром. Филе нарежьте мелкими кубиками. Добавьте крем-сыр и майонез, посолите, поперчите и хорошо вымешайте массу до однородности. Разделите смесь пополам: в одну часть всыпьте измельченные орехи, в другую – мелко нарезанные оливки. Отваренную морковь натрите на самой мелкой терке, при необходимости слегка отожмите сок. На доску выложите пищевую пленку, распределите тонкий слой моркови, в центр положите ложку начинки и осторожно заверните, формируя шарик, похожий на мандарин. Готовую закуску поставьте в холодильник на 30 минут. Перед подачей снимите пленку и украсьте каждый "мандарин" сушеной гвоздикой.

Как готовить курицу для салата?

Вареная курица – очень простой ингредиент, но ему надо уделить больше внимания. Не надо просто варить филе в подсоленной воде, так мясо не будет сочным и не будет иметь вкуса, подсказывает портал Pysznosci.

Добавьте в воду специи и лавровый лист, чтобы получился бульон. Так мясо будет не только вкуснее, но и куда сочнее.

