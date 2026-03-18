Салат "Март" лучше "Шубы" и "Оливье": новый рецепт весеннего вкуса
Весна – это всегда о вкусных салатах. Так почему бы не насладиться чем-то тематическим и порадовать себя немного совершенного вкуса.
Курица и грибы – это замечательный дуэт, который всегда отличается гармоничным сочетанием. Добавляем несколько ингредиентов – и получаем невероятно красивый и вкусный весенний салат, рассказывает портал "Господинька".
Как приготовить вкусный салат "Март"?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов вареного или копченого куриного филе;
– 200 граммов маринованных шампиньонов;
– 4 вареных яйца;
– 130 граммов твердого сыра;
– майонез;
– соль и перец по вкусу;
– 1 свежий огурец;
– 1 лук;
– 1 чайная ложка сахара и соли (для маринования лука)
– 2 чайные ложки уксуса (для маринования лука);
– немного воды.
Замечательный весенний салат / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Мелко нашинкуйте лук и замаринуйте в смеси воды, уксуса, соли и сахара. После этого выбросьте на сито, чтобы избавиться от лишней воды.
- Пока лук приобретает остроту, измельчите отваренную куриную грудку и маринованные грибы, а вареные яйца нарежьте кубиками.
- Добавьте щедрую порцию натертого твердого сыра, подготовленный лук и заправьте все майонезом, приправив солью и перцем по вкусу.
- Тщательно вымешайте массу до однородности и переложите в красивую сервировочную тарелку.
- Для эффектного вида украсьте поверхность тонкими слайсами свежего огурца.
На что обращать внимание при покупке копченой курятины?
При выборе копченого куриного филе первым делом смотрите на цвет и поверхность мяса. Качественный продукт, копченый натуральным дымом, имеет приятный золотисто-коричневый или светло-ореховый оттенок. Если же филе выглядит слишком ярким, оранжевым или имеет неестественный красноватый блеск, это прямой признак использования "жидкого дыма" и красителей, подсказывает Wprost.
Поверхность должна быть сухой и упругой. Если мясо скользкое или под упаковкой собралось много жидкости, это свидетельствует о нарушении технологии хранения или попытке увеличить вес продукта с помощью рассолов.
Запах должен быть деликатным, с легкими нотками древесины и дыма. Резкий химический аромат часто маскирует начало порчи продукта.
