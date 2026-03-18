Салат "Березень" кращий за "Шубу" та "Олівʼє": новий рецепт весняного смаку
18 марта, 12:37
3

Салат "Март" лучше "Шубы" и "Оливье": новый рецепт весеннего вкуса

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Рецепт салата "Март" включает куриное филе, маринованные шампиньоны, яйца, твердый сыр, огурец, лук, майонез, соль, перец, сахар и уксус.
  • При покупке копченого куриного филе важно обращать внимание на несколько деталей, чтобы выбирать продукт высокого качества.

Весна – это всегда о вкусных салатах. Так почему бы не насладиться чем-то тематическим и порадовать себя немного совершенного вкуса.

Курица и грибы – это замечательный дуэт, который всегда отличается гармоничным сочетанием. Добавляем несколько ингредиентов – и получаем невероятно красивый и вкусный весенний салат, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить вкусный салат "Март"?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 300 граммов вареного или копченого куриного филе;
– 200 граммов маринованных шампиньонов;
– 4 вареных яйца;
– 130 граммов твердого сыра;
– майонез;
– соль и перец по вкусу;
– 1 свежий огурец;
– 1 лук;
– 1 чайная ложка сахара и соли (для маринования лука)
– 2 чайные ложки уксуса (для маринования лука);
– немного воды.

Замечательный весенний салат / Фото "Господинька"

Приготовление:

  1. Мелко нашинкуйте лук и замаринуйте в смеси воды, уксуса, соли и сахара. После этого выбросьте на сито, чтобы избавиться от лишней воды.
  2. Пока лук приобретает остроту, измельчите отваренную куриную грудку и маринованные грибы, а вареные яйца нарежьте кубиками.
  3. Добавьте щедрую порцию натертого твердого сыра, подготовленный лук и заправьте все майонезом, приправив солью и перцем по вкусу.
  4. Тщательно вымешайте массу до однородности и переложите в красивую сервировочную тарелку.
  5. Для эффектного вида украсьте поверхность тонкими слайсами свежего огурца.

На что обращать внимание при покупке копченой курятины?

При выборе копченого куриного филе первым делом смотрите на цвет и поверхность мяса. Качественный продукт, копченый натуральным дымом, имеет приятный золотисто-коричневый или светло-ореховый оттенок. Если же филе выглядит слишком ярким, оранжевым или имеет неестественный красноватый блеск, это прямой признак использования "жидкого дыма" и красителей, подсказывает Wprost.

Поверхность должна быть сухой и упругой. Если мясо скользкое или под упаковкой собралось много жидкости, это свидетельствует о нарушении технологии хранения или попытке увеличить вес продукта с помощью рассолов.

Запах должен быть деликатным, с легкими нотками древесины и дыма. Резкий химический аромат часто маскирует начало порчи продукта.

