Отличный вариант для перекуса или легкого ужина: оригинальный салат с хрустящей вермишелью
- Оригинальный салат с хрустящей вермишелью включает куриное филе, салат айсберг, томаты черри, кукурузу, белки от вареных яиц и вермишель быстрого приготовления.
- Этот салат станет идеальной трапезой после тяжелого дня.
Обычно салаты не ассоциируются с сытостью, но это не тот случай. Вермишель и белковые компоненты – отличное решение, которое станет отличной трапезой.
Этот салат – идеальное дополнение летних вечеров, когда долго готовить не хочется, но и желание поесть чего-то вкусненького никуда не исчезало. 24 Канал предлагает обратить внимание на рецепт с TikTok anny.cooking.
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Рецепт салата с хрустящей вермишелью
- Время: 25 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 куриное филе;
– салат айсберг;
– 8 – 10 томатов черри или 1 средний томат;
– 150 граммов кукурузы;
– 2 белка от сваренных вкрутую яиц;
– 1 вермишель быстрого приготовления;
соус:
– 150 граммов греческого йогурта;
– 1 столовая ложка горчицы;
– 20 миллилитров соевого соуса;
– 2 желтка;
– 1 столовая ложка;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Филе нарезаем кусочками и поджариваем.
- Помидоры нарезаем крупными кубиками.
- Яйца варим вкрутую. Желтки с остальными ингредиентами для соуса взбиваем в блендере.
- Белки и салат нарезаем.
- Запариваем вермишель быстрого приготовления.
- Смешиваем все ингредиенты, заправляем салат и еще раз хорошо перемешиваем.
Приятного аппетита!
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