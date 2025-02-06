Морковь, орехи – и готово: рецепт универсального салата к любым блюдам
Каждой хозяйке всегда хочется дополнить гарнир новым вкусовым акцентом. И салат – замечательная возможность это сделать.
Опыт – это умение создать шедевр даже из самых простых ингредиентов. И этот салат – прямое тому подтверждение. 24 Канал предлагает попробовать это универсальное блюдо от портала Ukr.Media.
Интересно О нем "гудел" весь ТикТок: рецепт лучшего сэндвича на завтрак
Рецепт салата с морковью и орехами
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 – 500 граммов моркови;
– 10 грецких орехов (или других);
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– примерно 1 стакан сметаны;
– соль, перец и сахар по вкусу перец и сахар по вкусу;
– специи (кориандр, гвоздика, черный перец) – по желанию;
– сухофрукты (изюм, курага, чернослив) – по желанию.
Приготовление:
- Натрите морковь на крупной терке, немного посолите, слегка помните и оставьте на 5 минут. Это поможет ей пустить сок и сделает текстуру мягче.
- Измельчите орехи в ступке, блендере или мясорубке. В ступке они становятся более нежными и маслянистыми.
- Пропустите чеснок через пресс.
- Запарьте сухофрукты (изюм, курагу, чернослив) кипятком на пол часа, затем нарежьте их. Они придадут салату оригинальный вкус и легкую сладость.
- Смолоть кориандр, добавьте щепотку соли и сахара. Смешайте с чесноком, орехами и сухофруктами, если их используете.
- Добавьте подготовленные ингредиенты к моркови, перемешайте и заправьте сметаной. Майонез не подойдет – сметана придает более нежного, натурального вкуса.
- Лучше всего оставить салат в холодильнике на 30 – 60 минут, чтобы вкусы стали насыщенными и гармоничными.
- Перед подачей можно сбрызнуть лимонным соком.
Приятного аппетита!
Его обожают все: рецепт домашнего хачапури по-аджарски.