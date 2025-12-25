Приготовьте – и весь вечер слушайте комплименты: лучший новогодний салат "Опера"

Новогодний стол – это про салаты. Кажется, для оригинальности нужно много работать, однако все легче, чем кажется, если найти правильный рецепт.

Салат "Опера" – это сочетание любимых ингредиентов, перед которым просто невозможно устоять. Надо совсем немного усилий, чтобы ваши родные и гости в восторге рассказывали о вашем мастерстве, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал "Хозяйка".

Как приготовить салат "Опера"?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 вареные куриные грудки;

– 120 граммов твердого сыра;

– 2 свежих огурца;

– 1 банка консервированной кукурузы;

– 5 вареных яиц;

– соль по вкусу;

– майонез по вкусу.

Любимый вкус праздника / Фото "Хозяйка"

Приготовление:

Кладем кольцо. Первый слой – нарезанная кубиками куриная грудка. Перемазываем майонезом. Натираем сыр и делаем сеточку из майонеза. Далее – огурцы и кукуруза. Вареные яйца делим на белки и желтки. Натираем белки, солим и сверху натираем желтки. Ставим в холодильник, чтобы салат пропитался.

Как правильно варить курицу на салат?

Чтобы ваш салат был удачным, а мясо особенно сочным, важно правильно отварить курицу. Одной подсоленной воды недостаточно, подсказывает портал Smakosze.

Для лучшего результата надо варить мясо в бульоне, добавив овощи и специи. Так оно получит интенсивный вкус и останется сочным.

Что приготовить на Новый год?