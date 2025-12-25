Укр Рус
25 декабря, 11:23
2

Приготовьте – и весь вечер слушайте комплименты: лучший новогодний салат "Опера"

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Салат "Опера" – это оригинальное сочетание любимых ингредиентов для новогоднего стола.
  • Рецепт требует минимальных усилий, но получает много комплиментов от гостей.

Новогодний стол – это про салаты. Кажется, для оригинальности нужно много работать, однако все легче, чем кажется, если найти правильный рецепт.

Салат "Опера" – это сочетание любимых ингредиентов, перед которым просто невозможно устоять. Надо совсем немного усилий, чтобы ваши родные и гости в восторге рассказывали о вашем мастерстве, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал "Хозяйка".

Как приготовить салат "Опера"?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты
– 2 вареные куриные грудки;
– 120 граммов твердого сыра;
– 2 свежих огурца;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– 5 вареных яиц;
– соль по вкусу;
– майонез по вкусу.

Любимый вкус праздника / Фото "Хозяйка"

Приготовление:

  1. Кладем кольцо. Первый слой – нарезанная кубиками куриная грудка. Перемазываем майонезом.
  2. Натираем сыр и делаем сеточку из майонеза.
  3. Далее – огурцы и кукуруза.
  4. Вареные яйца делим на белки и желтки.
  5. Натираем белки, солим и сверху натираем желтки.
  6. Ставим в холодильник, чтобы салат пропитался.

Как правильно варить курицу на салат?

Чтобы ваш салат был удачным, а мясо особенно сочным, важно правильно отварить курицу. Одной подсоленной воды недостаточно, подсказывает портал Smakosze.

Для лучшего результата надо варить мясо в бульоне, добавив овощи и специи. Так оно получит интенсивный вкус и останется сочным.

Что приготовить на Новый год?

