Простые ингредиенты, несколько минут – и шедевр на столе: простой салат на Пасху 2025

Пасхальные приготовления отнимают так много времени и энергии, что долго колдовать над салатами не очень хочется. В таком случае нужно воспользоваться рецептом, который подарит шедевр без лишних усилий.

Каждая опытная хозяйка знает, что достаточно простых ингредиентов и правильного рецепта, чтобы все были в восторге от поданных блюд. Особенно это касается салатов, которые всегда дарят праздничное настроение, рассказывает 24 Канал. Интересно Что ни праздник – то фурор: какао-бисквит с карамельным кремом, которым бы гордились кондитерские Рецепт легкого пасхального салата на Пасху Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 2 помидора;

– 200 граммов грибов;

– 60 граммов грецких орехов;

– зеленый лук;

– чеснок по вкусу;

– 2 столовые ложки сметаны или греческого йогурта. Приготовление: Грибы нарезаем мелкими кусочками и кладем в глубокую миску. Помидоры тщательно моем, нарезаем кубиками и добавляем к грибам. Грецкие орехи измельчаем с помощью блендера или разминаем в пакете кухонным молотком - как удобно. В салат добавляем измельченный зубчик чеснока - количество регулируем по вкусу. Зеленый лук нарезаем тоненькими кольцами и также добавляем к общей смеси. Салат заправляем сметаной или густым йогуртом - в зависимости от того, какой вкус вам больше по душе. Солим, перчим и тщательно перемешиваем. Приятного аппетита! Дешево и празднично: простой рецепт домашней колбасы на Пасху.