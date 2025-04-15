Сплошное удовольствие: рецепт быстрого салата на Пасху с крабовыми палочками

Яркие салаты – обязательный атрибут любого праздничного застолья. Стоит лишь правильно соединить любимые ингредиенты, и тогда ваши родные и гости точно будут в восторге.

Салат с крабовыми палочками – всегда желанный гость на праздничном столе. Но стоит немного поколдовать с заправкой, чтобы привычное блюдо приобрело неповторимую оригинальность, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Шуба". К теме С курочкой, ветчиной и красной рыбой: 3 лучших проверенных салата на Пасху: 3 лучших проверенных салата на Пасху Рецепт салата с крабовыми палочками на Пасху Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 600 граммов молодой капусты;

– 200 граммов крабовых палочек;

– 40 граммов консервированной кукурузы;

– 4 вареных яйца;

– пучок петрушки;

заправка:

– 300 граммов греческого йогурта;

– 2 чайные ложки лимонного сока;

– 2 чайные ложки бальзамического уксуса;

– 2 чайные ложки оливкового масла;

– 2 чайные ложки дижонской горчицы;

– 2 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Тонко нарезаем молодую капусту. Крабовые палочки режем полосками вдоль. Вареные яйца измельчаем на кубики. Зелень мелко шинкуем, а с консервированной кукурузы сливаем жидкость. Все подготовленные ингредиенты перекладываем в глубокую миску. Готовим заправку: смешиваем натуральный йогурт с соком лимона, горчицей, бальзамическим уксусом, оливковым маслом, добавляем измельченный чеснок, соль и молотый черный перец. Поливаем салат соусом, хорошо перемешиваем и сразу подаем на стол. Приятного аппетита! Шедевр за несколько минут: праздничный салат, который все обожают.