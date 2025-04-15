Салат з крабовими паличками – завжди бажаний гість на святковому столі. Але варто трішки почаклувати із заправкою, аби звична страва набула неповторної оригінальності, розповідає 24 Канал з посиланням на "Шуба".

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Рецепт салату з крабовими паличками на Великдень

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів молодої капусти;

– 200 грамів крабових паличок;

– 40 грамів консервованої кукурудзи;

– 4 варені яйця;

– пучок петрушки;

заправка:

– 300 грамів грецького йогурту;

– 2 чайні ложки лимонного соку;

– 2 чайні ложки бальзамічного оцту;

– 2 чайні ложки оливкової олії;

– 2 чайні ложки діжонської гірчиці;

– 2 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Тонко нарізаємо молоду капусту. Крабові палички ріжемо смужками вздовж. Варені яйця подрібнюємо на кубики. Зелень дрібно шинкуємо, а з консервованої кукурудзи зливаємо рідину. Всі підготовлені інгредієнти перекладаємо в глибоку миску. Готуємо заправку: змішуємо натуральний йогурт із соком лимона, гірчицею, бальзамічним оцтом, оливковою олією, додаємо подрібнений часник, сіль та мелений чорний перець. Поливаємо салат соусом, добре перемішуємо й одразу подаємо на стіл.

Смачного!

Шедевр за кілька хвилин: святковий салат, який усі обожнюють.