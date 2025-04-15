Салат з крабовими паличками – завжди бажаний гість на святковому столі. Але варто трішки почаклувати із заправкою, аби звична страва набула неповторної оригінальності, розповідає 24 Канал з посиланням на "Шуба".
До теми З курочкою, шинкою та червоною рибою: 3 найкращі перевірені салати на Великдень
Рецепт салату з крабовими паличками на Великдень
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів молодої капусти;
– 200 грамів крабових паличок;
– 40 грамів консервованої кукурудзи;
– 4 варені яйця;
– пучок петрушки;
заправка:
– 300 грамів грецького йогурту;
– 2 чайні ложки лимонного соку;
– 2 чайні ложки бальзамічного оцту;
– 2 чайні ложки оливкової олії;
– 2 чайні ложки діжонської гірчиці;
– 2 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Тонко нарізаємо молоду капусту. Крабові палички ріжемо смужками вздовж. Варені яйця подрібнюємо на кубики.
- Зелень дрібно шинкуємо, а з консервованої кукурудзи зливаємо рідину.
- Всі підготовлені інгредієнти перекладаємо в глибоку миску.
- Готуємо заправку: змішуємо натуральний йогурт із соком лимона, гірчицею, бальзамічним оцтом, оливковою олією, додаємо подрібнений часник, сіль та мелений чорний перець.
- Поливаємо салат соусом, добре перемішуємо й одразу подаємо на стіл.
Смачного!
Шедевр за кілька хвилин: святковий салат, який усі обожнюють.