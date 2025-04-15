Салат с крабовыми палочками – всегда желанный гость на праздничном столе. Но стоит немного поколдовать с заправкой, чтобы привычное блюдо приобрело неповторимую оригинальность, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Шуба".
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Рецепт салата с крабовыми палочками на Пасху
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов молодой капусты;
– 200 граммов крабовых палочек;
– 40 граммов консервированной кукурузы;
– 4 вареных яйца;
– пучок петрушки;
заправка:
– 300 граммов греческого йогурта;
– 2 чайные ложки лимонного сока;
– 2 чайные ложки бальзамического уксуса;
– 2 чайные ложки оливкового масла;
– 2 чайные ложки дижонской горчицы;
– 2 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Тонко нарезаем молодую капусту. Крабовые палочки режем полосками вдоль. Вареные яйца измельчаем на кубики.
- Зелень мелко шинкуем, а с консервированной кукурузы сливаем жидкость.
- Все подготовленные ингредиенты перекладываем в глубокую миску.
- Готовим заправку: смешиваем натуральный йогурт с соком лимона, горчицей, бальзамическим уксусом, оливковым маслом, добавляем измельченный чеснок, соль и молотый черный перец.
- Поливаем салат соусом, хорошо перемешиваем и сразу подаем на стол.
Приятного аппетита!
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