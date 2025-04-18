Гениальные вещи просты: элементарный салат, который сметут со стола быстрее, чем паску

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Рецепт салата с курицей и яйцом

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов куриного филе;

– 120 граммов консервированной кукурузы;

– 170 граммов твердого сыра;

– 3 яйца;

– майонез или другой соус для заправки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Сыр нарезаем кубиками. Так же нарезаем вареное куриное филе. Вареные яйца также нарезаем кубиками. Все смешиваем, заправляем, солим и перчим по вкусу.

Приятного аппетита!

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