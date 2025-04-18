18 апреля, 21:58
Гениальные вещи просты: элементарный салат, который сметут со стола быстрее, чем паску
С этим салатом ваше застолье начнется очень живо. Готовьте его как можно больше – гости обычно сразу разбирают его по тарелкам.
Для того, чтобы поразить родных и гостей, не нужно придумывать сложных блюд. Сочетаем любимые ингредиенты – и удовольствие гарантировано, рассказывает 24 Канал.
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Рецепт салата с курицей и яйцом
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов куриного филе;
– 120 граммов консервированной кукурузы;
– 170 граммов твердого сыра;
– 3 яйца;
– майонез или другой соус для заправки;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Сыр нарезаем кубиками.
- Так же нарезаем вареное куриное филе.
- Вареные яйца также нарезаем кубиками.
- Все смешиваем, заправляем, солим и перчим по вкусу.
Приятного аппетита!
Это достояние поколений хозяек: рецепт паски на литр молока.