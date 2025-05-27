27 мая, 17:30
15 минут и он уже на столе: этот пикантный салат с гренками станет любимым
Основні тези
- Салат с томатами и гренками готовится за 15 минут и рассчитан на двоих.
- Он сочетает в себе простые ингредиенты для выразительного вкуса.
Салат из томатов является особенным блюдом, имеющим выразительный вкус. Он искусно сочетает простые ингредиенты, которые работают вместе в идеальной гармонии.
Этот салат очень прост в приготовлении, но есть несколько секретов, что делают его особенным. Рецептом салата с помидорами и гренками делится 24 Канал со ссылкой на News24.
Читайте также Вкуснее, чем винегрет: невероятно простой салат из свеклы, который покоряет моментально
Острый салат с помидорами и гренками
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов помидоров;
– 100 граммов твердого сыра;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 2 – 3 столовые ложки сметаны;
– багет или батон;
– соль – по вкусу;
– 4 столовые ложки растительного масла.
Приготовление:
- Начните с приготовления гренок. Нарежьте багет или батон кубиками. Понадобится несколько ломтиков. Количество сухариков на ваше предпочтение.
- Налейте растительное масло в сковороду, разогрейте и выложите гренки жариться. Когда они будут с корочкой, выложите в тарелку и добавьте специи.
- Остаток масла разогрейте, положите выжатый чеснок. Масло должно его ошпарить. Выжаривать нет необходимости. На это нужно 20 секунд.
- Чесночным маслом полейте сухарики на тарелке. Количество чеснока берите по вкусу. Чаще всего 1 зубчика для ароматизации вполне достаточно.
- Нарежьте на ломтики помидоры, потрите к ним твердый сыр. Добавьте 1 – 2 зубчика измельченного чеснока.
- Заправьте салат сметаной, посолите. Подают к столу салат и сухарики в разных тарелках. Соедините перед потреблением, чтобы хлебные сухарики не размокли.
Приятного аппетита!
Понравился рецепт? Тогда приготовьте салат из вареных яиц, лука и огурцов.