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Новости Вкусно Салаты и закуски "Весенний" идеально дополнит стол: вкусный сезонный салат, который захочется готовить снова и снова
8 мая, 15:53
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Идеально дополнит стол: вкусный сезонный салат, который захочется готовить снова и снова

Марта Касиянчук

В сезон редис является главным ингредиентом различных салатов, в частности популярного "Весенний". Он имеет многослойную композицию из ветчины, яиц и твердого сыра, где каждый слой щедро пропитан майонезной сеткой.

Попробуйте приготовить и вы этот сезонный салат с редисом. Сочетание простых ингредиентов дает неповторимый вкус, передает 24 Канал со ссылкой на ua.новости.

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Салат с редисом, ветчиной и сыром

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 250 граммов редиса;
– 4 яйца;
– 150 граммов твердого сыра;
– 200 граммов ветчины;
– зеленый лук;
– майонез;
– соль – по вкусу.

Приготовление:

  1. Помойте редиску, натрите на крупную терку. Яйца отварите, остудите и натрите на мелкую терку.
     
  2. Ветчину нарежьте соломкой, твердый сыр натрите на крупную терку. Помойте зеленый лук и измельчите.
     
  3. Возьмите тарелку, выложите на нее первым слоем ветчину, после этого смажьте майонезом. Далее выкладывайте яйца и смазывайте слой яиц майонезом.
     
  4. После того выложите слой зеленого лука, смажьте майонезом, сверху – натертый сыр, далее майонез, а верхним слоем выложите редис. Салат готов.

Приятного аппетита!

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