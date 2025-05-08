Идеально дополнит стол: вкусный сезонный салат, который захочется готовить снова и снова

В сезон редис является главным ингредиентом различных салатов, в частности популярного "Весенний". Он имеет многослойную композицию из ветчины, яиц и твердого сыра, где каждый слой щедро пропитан майонезной сеткой.

Попробуйте приготовить и вы этот сезонный салат с редисом. Сочетание простых ингредиентов дает неповторимый вкус, передает 24 Канал со ссылкой на ua.новости. Читайте также Не только как гарнир: приготовьте этот салат с кус-кусом и он станет любимым Салат с редисом, ветчиной и сыром Время: 15 минут

15 минут Порции: 4 Ингредиенты:

– 250 граммов редиса;

– 4 яйца;

– 150 граммов твердого сыра;

– 200 граммов ветчины;

– зеленый лук;

– майонез;

– соль – по вкусу. Приготовление: Помойте редиску, натрите на крупную терку. Яйца отварите, остудите и натрите на мелкую терку.

Ветчину нарежьте соломкой, твердый сыр натрите на крупную терку. Помойте зеленый лук и измельчите.

Возьмите тарелку, выложите на нее первым слоем ветчину, после этого смажьте майонезом. Далее выкладывайте яйца и смазывайте слой яиц майонезом.

После того выложите слой зеленого лука, смажьте майонезом, сверху – натертый сыр, далее майонез, а верхним слоем выложите редис. Салат готов. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: салат из сырой свеклы за 5 минут.