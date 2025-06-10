Это невероятно вкусно: готовим салат с курицей и апельсином

Салат с курицей и апельсином – замечательная идея для традиционной вечерней трапезы. Это блюдо не оставит равнодушными ни гостей, ни хозяев на любом празднике.

Сочное куриное мясо удачно сочетается с яркими цитрусовыми нотками апельсина. Как приготовить такой салат рассказывает 24 Канал со ссылкой на UA.press. Читайте также Готовится за минуту: самый оригинальный летний салат из огурцов Салат с курицей и апельсином Время: 30 минут

30 минут Порции: 2 Ингредиенты:

– 1 куриное филе;

– 1 средний помидор;

– 1 огурец;

– 100 граммов сыра;

– 1 апельсин;

– зелень салата.



Для маринада:

– масло;

– соевый соус;

– паприка;

– сухой чеснок;

– соль.



Для заправки:

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– 1 чайная ложка гранатового соуса;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 1 чайная ложка меда;

– 1/2 чайной ложки французской горчицы. Приготовление: Разрежьте филе вдоль на 2 части, добавьте специи и оставьте, чтобы постояло 20 минут.

После этого возьмите филе и поджарьте его на сковородке с обеих сторон до готовности.

Дольки апельсина почистите от белой кожуры. Смешайте все ингредиенты для заправки, взбивая их вилкой.

Положите на тарелку зелень салата, очищенные дольки апельсина, нарежьте кубиками сыр, после этого небольшими кусочками нарежьте курицу, помидор и огурец.

Выложите все и полейте соусом. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и майонез с авокадо.