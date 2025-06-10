Это невероятно вкусно: готовим салат с курицей и апельсином
- Салат с курицей и апельсином готовится за 30 минут и рассчитан на 2 порции.
- Его простое и изысканное сочетание удивит каждого с первого кусочка.
Салат с курицей и апельсином – замечательная идея для традиционной вечерней трапезы. Это блюдо не оставит равнодушными ни гостей, ни хозяев на любом празднике.
Сочное куриное мясо удачно сочетается с яркими цитрусовыми нотками апельсина. Как приготовить такой салат рассказывает 24 Канал со ссылкой на UA.press.
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Салат с курицей и апельсином
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 1 куриное филе;
– 1 средний помидор;
– 1 огурец;
– 100 граммов сыра;
– 1 апельсин;
– зелень салата.
Для маринада:
– масло;
– соевый соус;
– паприка;
– сухой чеснок;
– соль.
Для заправки:
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 1 чайная ложка гранатового соуса;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– 1 чайная ложка меда;
– 1/2 чайной ложки французской горчицы.
Приготовление:
- Разрежьте филе вдоль на 2 части, добавьте специи и оставьте, чтобы постояло 20 минут.
- После этого возьмите филе и поджарьте его на сковородке с обеих сторон до готовности.
- Дольки апельсина почистите от белой кожуры. Смешайте все ингредиенты для заправки, взбивая их вилкой.
- Положите на тарелку зелень салата, очищенные дольки апельсина, нарежьте кубиками сыр, после этого небольшими кусочками нарежьте курицу, помидор и огурец.
- Выложите все и полейте соусом.
Приятного аппетита!
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