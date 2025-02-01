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1 февраля 2025, 21:21
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Быстро, легко и всегда вкусно: рецепт популярного салата из сардины

Лилия Имбировская-Сиваковская

Салат из сардины никогда не потеряет популярности. Это легкий способ подать на стол что-то вкусное и питательное буквально в считанные минуты.

Этот салат всегда рады видеть на столе. Надо лишь несколько ингредиентов и немного времени, чтобы порадовать близких таким знакомым вкусом. 24 Канал предлагает приготовить салат с сардиной по рецепту nv.food.

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Рецепт салата с сардиной

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 1 банка консервированных сардин;
– 2 картофелины;
– 1 морковь;
– 3 яйца;
– 1 пучок зеленого лука;
– 2 маринованных огурца;
– 100 граммов твердого сыра;
– майонез – по вкусу;
– соль – по вкусу;
– перец – по вкусу;
– зелень – для украшения.

Приготовление:

  1. Отварите картофель, морковь и яйца. Дайте им остыть, затем очистите. Натрите на крупной терке. Посолите и поперчите по вкусу.

  2. Мелко нарежьте лук и огурцы. Разомните рыбу вилкой и слейте лишнюю жидкость.

  3. На тарелку, используя кухонное кольцо, выложите салат, промазывая слои майонезом в такой последовательности: картофель, сардина, зеленый лук, огурцы, яйца, морковь.

  4. Украсьте натертым на мелкой терке сыром и зеленью.

Приятного аппетита!

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