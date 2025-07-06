На перекус или завершение дня: простой и вкусный салат с селедкой за считанные минуты

Легкий салат – отличная опция, когда хочется чего-то особенного без долгого стояния за плитой. Любимая селедка, несколько компонентов – и вкусное блюдо уже на вашем столе.

Рыбка, листья салата и овощи – вот и все, что нужно для вкусного перекуса или яркого завершения дня. Гениальность часто граничит с простотой, в чем 24 Канал предлагает убедиться с рецептом портала Smak.

Читайте также Сорт и цвет – не главное: как правильно выбирать качественную муку

Рецепт салата с селедкой

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– салат-латук;

– 2 помидора;

– 1 огурец;

– 100 граммов сельди (или красной рыбы);

– 10 граммов лука;

– оливковое масло для заправки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Рыбу, огурцы, помидоры и лук нарезаем кубиками. Салат обмываем и рвем на небольшие кусочки. Смешиваем все ингредиенты, солим и перчим. Заправляем салат маслом.

Приятного аппетита!

Она согреет, когда за окном не будет солнца: простой рецепт изящной вишневки.