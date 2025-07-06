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6 июля, 21:02
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На перекус или завершение дня: простой и вкусный салат с селедкой за считанные минуты

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Салат с сельдью – отличное решение для быстрого перекуса.
  • При желании сельдь можно заменить красной рыбой.

Легкий салат – отличная опция, когда хочется чего-то особенного без долгого стояния за плитой. Любимая селедка, несколько компонентов – и вкусное блюдо уже на вашем столе.

Рыбка, листья салата и овощи – вот и все, что нужно для вкусного перекуса или яркого завершения дня. Гениальность часто граничит с простотой, в чем 24 Канал предлагает убедиться с рецептом портала Smak.

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Рецепт салата с селедкой

  • Время: 10 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– салат-латук;
– 2 помидора;
– 1 огурец;
– 100 граммов сельди (или красной рыбы);
– 10 граммов лука;
– оливковое масло для заправки;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Рыбу, огурцы, помидоры и лук нарезаем кубиками.
  2. Салат обмываем и рвем на небольшие кусочки.
  3. Смешиваем все ингредиенты, солим и перчим.
  4. Заправляем салат маслом.

Приятного аппетита!

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