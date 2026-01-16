Салат "Графиня" превзошел "Шубу": салат из свеклы, в который вы влюбитесь

Салат со свеклой – это вкусно, дешево и всегда уместно. Забудьте о "Шубе" – у вас будет новый фаворит.

Вкусный салат, который не требует затрат денег и времени, должен быть в запасе каждой хозяйки. Это идеальная опция сегодня, когда хлопоты и отсутствие света не дают возможности долго колдовать на кухне, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Хозяйка".

Как приготовить салат "Графиня"?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 6 вареных свеклы;

– 5 плавленых сырков;

– 3 зубчика чеснока;

– 150 граммов майонеза;

– 2 столовые ложки орехов.

Легко и очень вкусно / Фото "Хозяйка"

Свеклу отжимаем и отжимаем от лишней жидкости. Натираем сырки, продавливаем к ним чеснок и заправляем майонезом. Складываем слоями свеклу – начинка, сверху украшаем орехами. Подаем с фаршированными яйцами.

Как быстро приготовить свеклу?

Когда на счету каждая минута – важно уметь быстро приготовить любой продукт. Свеклу тоже можно приготовить быстро в микроволновке, рассказывает Smakosze.

Овощи моем, кладем в стеклянную посуду, добавляем немного воды – и ставим на полную мощность. 10-15 минут – и свекла готова!

Что интересного приготовить?