16 января, 17:01
Салат "Графиня" превзошел "Шубу": салат из свеклы, в который вы влюбитесь

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Салат "Графиня" готовится из вареной свеклы, плавленых сырков, чеснока, майонеза и орехов.
  • Свеклу можно быстро приготовить в микроволновке за 10-15 минут.

Салат со свеклой – это вкусно, дешево и всегда уместно. Забудьте о "Шубе" – у вас будет новый фаворит.

Вкусный салат, который не требует затрат денег и времени, должен быть в запасе каждой хозяйки. Это идеальная опция сегодня, когда хлопоты и отсутствие света не дают возможности долго колдовать на кухне, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Хозяйка".

Как приготовить салат "Графиня"?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты
– 6 вареных свеклы;
– 5 плавленых сырков;
– 3 зубчика чеснока;
– 150 граммов майонеза;
– 2 столовые ложки орехов.

Легко и очень вкусно / Фото "Хозяйка"

  1. Свеклу отжимаем и отжимаем от лишней жидкости.
  2. Натираем сырки, продавливаем к ним чеснок и заправляем майонезом.
  3. Складываем слоями свеклу – начинка, сверху украшаем орехами.
  4. Подаем с фаршированными яйцами.

Как быстро приготовить свеклу?

Когда на счету каждая минута – важно уметь быстро приготовить любой продукт. Свеклу тоже можно приготовить быстро в микроволновке, рассказывает Smakosze.

Овощи моем, кладем в стеклянную посуду, добавляем немного воды – и ставим на полную мощность. 10-15 минут – и свекла готова!

