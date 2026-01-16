Салат "Графиня" превзошел "Шубу": салат из свеклы, в который вы влюбитесь
- Салат "Графиня" готовится из вареной свеклы, плавленых сырков, чеснока, майонеза и орехов.
- Свеклу можно быстро приготовить в микроволновке за 10-15 минут.
Салат со свеклой – это вкусно, дешево и всегда уместно. Забудьте о "Шубе" – у вас будет новый фаворит.
Вкусный салат, который не требует затрат денег и времени, должен быть в запасе каждой хозяйки. Это идеальная опция сегодня, когда хлопоты и отсутствие света не дают возможности долго колдовать на кухне, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Хозяйка".
Как приготовить салат "Графиня"?
- Время: 15 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 6 вареных свеклы;
– 5 плавленых сырков;
– 3 зубчика чеснока;
– 150 граммов майонеза;
– 2 столовые ложки орехов.
Легко и очень вкусно / Фото "Хозяйка"
- Свеклу отжимаем и отжимаем от лишней жидкости.
- Натираем сырки, продавливаем к ним чеснок и заправляем майонезом.
- Складываем слоями свеклу – начинка, сверху украшаем орехами.
- Подаем с фаршированными яйцами.
Как быстро приготовить свеклу?
Когда на счету каждая минута – важно уметь быстро приготовить любой продукт. Свеклу тоже можно приготовить быстро в микроволновке, рассказывает Smakosze.
Овощи моем, кладем в стеклянную посуду, добавляем немного воды – и ставим на полную мощность. 10-15 минут – и свекла готова!
