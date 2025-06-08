Праздник столу дарят салаты: особый рецепт с клубникой на Зеленые праздники

Каким бы пышным ни был ваш стол, именно салаты придают ему праздничный колорит. И подбирать их стоит к тематике праздника.

Салат с клубникой – это идеальный акцент для празднования Троицы. Он легкий, питательный и имеет просто непревзойденный вид, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Рецепт салата с клубникой на Троицу

Время: 10 минут

10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 6 стеблей спаржи;

– 100 граммов рукколы;

– 100 граммов салата радиччио;

– 100 граммов шпината;

– 6 ягод клубники;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– лимонный сок и цедра по вкусу;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Свежие овощи и зелень хорошо промойте под проточной водой и тщательно обсушите. В глубокую миску положите рукколу. Добавьте к ней порванные руками листья радиччио и шпината. У спаржи отломайте жесткие концы. Остальную нарежьте кольцами или тонкими лентами с помощью овощечистки. Добавьте к зелени. Клубнику также промойте, обсушите и нарежьте тонкими ломтиками. Заправьте салат оливковым маслом, добавьте соль и щепотку свежемолотого черного перца. Для аромата сбрызните лимонным соком и натрите немного цедры. Выложите зелень на тарелку, сверху разложите кусочки клубники – и блюдо готово!

Приятного аппетита!

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