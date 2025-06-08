Праздник столу дарят салаты: особый рецепт с клубникой на Зеленые праздники
- Салат с клубникой рекомендован для празднования Троицы, поскольку он легкий и питательный.
- Ингредиенты для салата: спаржа, руккола, радиччио, шпинат, клубника, оливковое масло, лимонный сок и цедра, соль и перец.
Каким бы пышным ни был ваш стол, именно салаты придают ему праздничный колорит. И подбирать их стоит к тематике праздника.
Салат с клубникой – это идеальный акцент для празднования Троицы. Он легкий, питательный и имеет просто непревзойденный вид, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.
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Рецепт салата с клубникой на Троицу
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 6 стеблей спаржи;
– 100 граммов рукколы;
– 100 граммов салата радиччио;
– 100 граммов шпината;
– 6 ягод клубники;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– лимонный сок и цедра по вкусу;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Свежие овощи и зелень хорошо промойте под проточной водой и тщательно обсушите.
В глубокую миску положите рукколу. Добавьте к ней порванные руками листья радиччио и шпината.
У спаржи отломайте жесткие концы. Остальную нарежьте кольцами или тонкими лентами с помощью овощечистки. Добавьте к зелени.
Клубнику также промойте, обсушите и нарежьте тонкими ломтиками.
Заправьте салат оливковым маслом, добавьте соль и щепотку свежемолотого черного перца. Для аромата сбрызните лимонным соком и натрите немного цедры.
Выложите зелень на тарелку, сверху разложите кусочки клубники – и блюдо готово!
Приятного аппетита!
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