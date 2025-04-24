Быстро, вкусно и питательно: фантастический салат с тунцом

Простой салат с тунцом – это легкое блюдо на обед или ужин. Он не только служит идеальным гарниром к будничным блюдам, но и добавляет нотку оригинальности праздничным столам.

В кулинарии тунец и яйца являются одной из самых любимых комбинаций. Сегодня 24 Канал делится рецептом полезного салата из тунца и яиц, который обещает удовлетворить каждого.

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Салат с тунцом и яйцом

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 1 банка консервированного тунца;

– 3 яйца;

– 200 граммов листьев салата;

– 200 граммов помидоров;

– 1 фиолетовый лук;

– черный, красный перец и соль – по вкусу;

– 2 столовые ложки оливкового масла или майонеза.

Приготовление:

Откройте банку с тунцом, слейте жидкость, а рыбу разделите на кусочки. Листья салата промойте под проточной водой.

Яйца отварите, очистите и нарежьте крупными дольками. Лук также очистите и нарежьте тонкими полукольцами.

В широкой миске смешайте все предварительно приготовленные ингредиенты, кроме яиц.

Посолите салат и полейте оливковым маслом или майонезом. Снова все аккуратно перемешайте.

Перед подачей салата на стол добавьте сверху дольки яиц и поперчите.

Приятного аппетита!

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