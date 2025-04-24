Быстро, вкусно и питательно: фантастический салат с тунцом
Простой салат с тунцом – это легкое блюдо на обед или ужин. Он не только служит идеальным гарниром к будничным блюдам, но и добавляет нотку оригинальности праздничным столам.
В кулинарии тунец и яйца являются одной из самых любимых комбинаций. Сегодня 24 Канал делится рецептом полезного салата из тунца и яиц, который обещает удовлетворить каждого.
Читайте также Крабовый по-новому: рецепт любимого салата с оригинальным ингредиентом
Салат с тунцом и яйцом
- Время: 20 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 1 банка консервированного тунца;
– 3 яйца;
– 200 граммов листьев салата;
– 200 граммов помидоров;
– 1 фиолетовый лук;
– черный, красный перец и соль – по вкусу;
– 2 столовые ложки оливкового масла или майонеза.
Приготовление:
- Откройте банку с тунцом, слейте жидкость, а рыбу разделите на кусочки. Листья салата промойте под проточной водой.
- Яйца отварите, очистите и нарежьте крупными дольками. Лук также очистите и нарежьте тонкими полукольцами.
- В широкой миске смешайте все предварительно приготовленные ингредиенты, кроме яиц.
- Посолите салат и полейте оливковым маслом или майонезом. Снова все аккуратно перемешайте.
- Перед подачей салата на стол добавьте сверху дольки яиц и поперчите.
Приятного аппетита!
Интересно: как сделать салат из пекинской капусты с сухариками.