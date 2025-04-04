Каждый найдет тот самый для себя: 3 салата на Пасху, которые в тренде в 2025-м

Пасха имеет большое значение для каждой украинской семьи. Конечно же, на праздник традиционно будут накрывать богатый стол.

Обязательным блюдом любого праздничного застолья являются салаты. Поэтому на пасхальном столе их должно быть несколько. 24 Канал предлагает 3 пасхальных салата, которые в этом году будут в тренде.

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Салат "Ананас" с курицей и грибами

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 1 куриная грудинка (филе);

– 2 картофеля;

– 2 яйца;

– 100 граммов твердого сыра;

– 2 – 3 огурца маринованные;

– 200 граммов маринованных шампиньонов;

– майонез – по вкусу;

– листья ананаса.

Приготовление:

Куриную грудинку, картофель и яйца заранее отварите. Все остудите и очистите.

Возьмите для салата достаточно большое плоское блюдо. На одной его части будет салат, на второй – хвост ананаса.

Первым слоем выложите натертый на крупной терке картофель. Смажьте по вкусу майонезом. Вторым слоем нарезанные огурцы и майонезная сеточка. Третий слой – кусочки курицы и майонез. Четвертый – яйца, натертые на крупной терке.

Обмажьте тонким слоем майонеза всю "горку" и посыпьте натертым на мелкой терке сыром. Слой сыра тоже покройте тонким слоем майонеза.

Листья ананаса помойте, обсушите и вставьте в салат. Затем от листьев начните выкладывать нарезанные тонкими пластинами грибы. Салат готов.

Приятного аппетита!

Салат из пекинской капусты и авокадо

Время: 20 минут

20 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов пекинской капусты;

– 1 огурец;

– 5 помидоров черри;

– 1/2 болгарского перца;

– 1/2 авокадо;

– 50 граммов рукколы;

– 1/2 лука;

– соль – по вкусу.



Для заправки:

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление:

Овощи предварительно помойте и обсушите. Пекинскую капусту нарежьте длинными полосками, а огурец кольцами.

Перец разрежьте и удалите семена, нарежьте его небольшими кусочками. Авокадо разрежьте, очистите от кожуры и тоже нарежьте небольшими кусочками.

Помидоры нарежьте на четвертинки, а лук – полукольцами.

Сложите все компоненты в миску, добавьте горсть чистой и сухой рукколы. Посолите салат по вкусу.

Для заправки смешайте оливковое масло и лимонный сок. Добавьте заправку в салат, перемешайте.

Приятного аппетита!

Салат с грейпфрутом и хамоном

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 1 грейпфрут;

– 60 граммов шпината;

– хамон – по своему вкусу;

– 80 граммов сыра бри.



Для заправки:

– 1 столовая ложка уксуса винного;

– 1 чайная ложка меда;

– 1 чайная ложка оливкового масла;

– дижонская горчица – по вкусу;

– соль, перец черный, специи – по вкусу.

Приготовление:

Выложите шпинат на тарелку. Сверху выложите дольки грейпфрута и слайсы хамона.

В отдельной миске слегка взбейте вилкой винный уксус, мед, оливковое масло и горчицу. Посолите, добавьте перец или другие специи.

Полейте соусом салат, добавьте нарезанный кубиками сыр бри непосредственно перед подачей.

Готово!

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