Все будут от них в восторге: подборка салатов на Пасху, которые сделают праздник безупречным

Все готово к празднованию, осталось добавить последние штрихи. Удачные салаты – это именно то, что поможет завершить картину пасхального стола.

Легкий и освежающий, или же питательный и сытный – в этой подборке найдется салат на любой вкус. Как разнообразить праздничный стол – рассказывает 24 Канал. К теме Недаром его назвали "Премия": рецепт особого салата на Пасху: рецепт особого салата на Пасху Салат с моцареллой и яйцом Время: 15 минут

Порций: 4 Ингредиенты:

– 200 граммов салата Айсберг;

– 6 яиц;

– 250 граммов моцареллы;

– 70 граммов кукурузы консервированной;

– 100 граммов красного перца;

– 70 граммов легкого майонеза;

– 100 граммов йогурта натурального 2%. Приготовление: Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите от скорлупы. Овощи тщательно промойте, а с консервированной кукурузы слейте жидкость. Листья салата измельчите руками на небольшие кусочки. Болгарский перец нарежьте маленькими кубиками. Сыр также порежьте кубиками, примерно такого же размера, как перец. Яйца измельчите ножом. Все подготовленные ингредиенты соедините в миске. Заправьте майонезом и йогуртом, добавьте специи по вкусу и тщательно перемешайте. Салат с булгуром и вялеными помидорами Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 125 граммов булгура (полстакана);

– 40 граммов петрушки (1 пучок);

– 50 граммов серу Фета;

– 50 граммов красного лука;

– 120 граммов перца красного;

– 20 миллилитров оливкового масла (2 столовые ложки);

– 10 миллилитров лимонного сока (1 столовая ложка);

– 60 граммов помидоров вяленых в масле (4 шт.) Приготовление: Сварите булгур в подсоленной воде до готовности, после чего дайте ему остыть. Лук и сладкий перец нарежьте очень мелко. Вяленые помидоры поделите на половинки и смешайте с булгуром. Добавьте к блюду мелко порубленную петрушку и нарезанный кубиками сыр фета. Отдельно смешайте лимонный сок с оливковым маслом - получите заправку. Полейте готовую смесь заправкой, приправьте солью и молотым перцем по вкусу и хорошо перемешайте. Салат с гранатом, курицей и сыром гауда Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 75 граммов граната (половина граната, только зерна);

– 300 граммов куриных грудок без кожи;

– 50 граммов салата;

– 40 граммов салата красного кудрявого;

– 40 граммов зеленого салата;

– 70 граммов кукурузы консервированной;

– 150 граммов сыра Гауда;

– 20 миллилитров лимонного сока;

– 40 миллилитров оливкового масла;

– 70 граммов пшеничного хлеба (2 ломтика). Приготовление: Куриное филе очистите от прожилок и нарежьте небольшими кусочками. Приправьте солью, перцем или смесью специй для курицы, после чего обжарьте на сухой сковороде до румяной корочки и полной готовности. Листья салата хорошо промойте, обсушите и порвите руками на мелкие части. Положите в большую салатницу. С кукурузы слейте жидкость и добавьте ее к салату. Гранат разрежьте пополам, выберите зерна и добавьте к остальным ингредиентам. Желтый твердый сыр порежьте кубиками и также выложите в миску. Подсушите ломтики хлеба в тостере или на сухой сковороде, нарежьте кубиками - это будут хрустящие гренки для салата. Добавьте к блюду обжаренную курицу. Смешайте лимонный сок с солью, молотым перцем и оливковым маслом - это будет заправка. Полейте ею салат перед подачей и хорошо перемешайте. Он гениальный: вкусный салат из копеечных ингредиентов.