Такой готовили еще в древности: пасхальный рулет с салом – традиция с неповторимым вкусом

Мясные блюда всегда были важными атрибутами празднования Пасхи. И есть рецепты, которые не теряют актуальности уже несколько поколений.

Этот рулет выдержал проверку опытом поколений, а значит, не просто заслуживает быть на вашем пасхальном столе, но и имеет все шансы стать любимцем родных и гостей. Хлопот с ним может быть только один – он очень быстро исчезает со стола, передает 24 Канал со ссылкой на "Пательня".

К теме Сохраните на Пасху: рецепт яичного салата, которым восхищаются уже десятилетиями

Рецепт рулета из сала

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 12

Ингредиенты:

– 800 граммов свежего сала;

– 100 граммов телятины;

– 1 морковь;

– 2 зубчика чеснока;

– 20 граммов соли;

– 5 граммов соли;

– 5 граммов смеси перцев;

– 5 граммов сухого укропа;

– 2 лавровых листа;

– 5 черных перцев горошком;

– 3 горошины душистого перца.

Приготовление:

Промойте сало, посолите и приправьте смесью перцев. На одной половине сала разложите мелко нарезанное мясо, сверху положите брусочки моркови и нарезанный чеснок. Посыпьте сушеным укропом. Аккуратно сверните сало в рулет, плотно прижимая. Привяжите ниткой, чтобы оно держалось вместе. Положите готовый рулет в пищевой пакет. Поместите в кастрюлю, залейте водой и добавьте пряности. Варите на слабом огне в течение 1,5 часа. После этого выньте, охладите и удалите нити. При подаче нарежьте сало на тонкие ломтики.

Приятного аппетита!

Она идеально дополнит любое блюдо: рецепт хрустящего маринованного лука.