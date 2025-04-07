Без него не обходится ни один праздник: готовим домашний сальтисон от Ярославского

Сальтисон – это традиционный мясной деликатес, который часто появляется на праздничных столах, в частности на Пасху. При правильном приготовлении эта закуска имеет нежную и сочную консистенцию и пряный аромат, радующий вкусовые рецепторы.

В преддверии Пасхи 24 Канал делится рецептом домашнего сальтисона со ссылкой на украинского ресторатора Владимира Ярославского. Готовится просто, а результат впечатляет. Читайте также Пасхальная ветчина должна быть самая вкусная: узнайте идеальные пропорции маринада Сальтисон от Ярославского Время: 8 часов + замачивание на ночь

8 часов + замачивание на ночь Порции: 1 Ингредиенты:

– 2 рульки (примерно 3,8 килограмма);

– 1 свиной язык;

– 700 граммов щековины;

– 1 большой свиной желудок;

– морковь, лук – по вкусу;

– соль, перец, лавровый лист – по вкусу;

– 1 головка чеснока;

– горчица острая и зерновая;

– хрен – по вкусу. Как сделать домашний сальтисон: смотрите видео Приготовление: Очистите рульки и голову, соскоблите подожженное, удалите штамп, замочите в подсоленной воде на ночь.

Свиной желудок выверните, промойте, хорошо натрите солью и осторожно снимите слизистую пленку. Для более легкого очищения залейте кипятком на 2 минуты. Затем снова промойте и замочите в воде с солью и уксусом. Для устранения запаха можно оставить на ночь с натертым картофелем.

Мясо разрежьте, залейте водой, доведите до кипения, слейте первый бульон и залейте новой водой. Добавьте овощи, перец и томите на медленном огне 6 часов. За час до окончания варки положите лавровый лист.

Готовое мясо выложите на дуршлаг, отделите кости и кожу, почистите язык, измельчите все на средние куски.

Добавьте горчицу, соль, перец, хрен и измельченный чеснок. Хорошо перемешайте, при необходимости влейте немного бульона для сочности.

Желудок немного зашейте, наполните начинкой на 2/3, не утрамбовывая.

Зашейте полностью, смажьте жиром из бульона и запекайте 1 час при 180 градусах. Накройте прессом и охладите перед подачей. Сальтисон готов! Тоже вкусно: домашняя колбаса на Пасху.