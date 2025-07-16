Это очень полезно и вкусно: шикарная намазка за 10 минут

Яичная намазка на хлеб – простое и быстрое угощение, которое сможет приготовить любой желающий. Эта закуска требует минимум времени и ингредиентов, которые всегда есть в холодильнике.

24 Канал со ссылкой на фудблогершу @anny.cooking делится рецептом очень полезной и вкусной намазки из вареных яиц, с огурцами и тунцом.

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Как приготовить яичную намазку с тунцом?

Время: 10 минут

10 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 1 банка тунца;

– 2 огурца;

– 1 столовая ложка крем-сыра;

– соль по желанию.

Приготовление:

Яйца сварите и разомните вилкой.

Добавьте порезанные огурцы, крем-сыр и тунец. Все хорошо перемешайте.

Подавайте с тостами и наслаждайтесь.

Готово!

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