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16 июля, 12:36
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Это очень полезно и вкусно: шикарная намазка за 10 минут

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Яичная намазка – идеальный вариант для быстрого перекуса или завтрака.
  • Этот простой рецепт можно воспроизвести на собственной кухне за 10 минут.

Яичная намазка на хлеб – простое и быстрое угощение, которое сможет приготовить любой желающий. Эта закуска требует минимум времени и ингредиентов, которые всегда есть в холодильнике.

24 Канал со ссылкой на фудблогершу @anny.cooking делится рецептом очень полезной и вкусной намазки из вареных яиц, с огурцами и тунцом.

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Как приготовить яичную намазку с тунцом?

  • Время: 10 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 1 банка тунца;
– 2 огурца;
– 1 столовая ложка крем-сыра;
– соль по желанию.

Приготовление:

  1. Яйца сварите и разомните вилкой.
     
  2. Добавьте порезанные огурцы, крем-сыр и тунец. Все хорошо перемешайте.
     
  3. Подавайте с тостами и наслаждайтесь.

Готово!

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