Наслаждение по-испански: рецепт невероятного коктейля "Сангрия"

"Сангрия" – прохладительный напиток, утоляющий жажду в жару и поднимающий настроение, родом из Испании. Сегодня этот культовый напиток остается любимым не только на своей родине, но и во всем мире.

Его очень легко приготовить дома – попробуйте и вы! 24 Канал со ссылкой на Окна делится классическим рецептом "Сангрии". Читайте также В такую жару – то, что надо: рецепт охлаждающего домашнего лимонада Сангрия – классический рецепт Время: 10 минут (8 часов настаивания)

10 минут (8 часов настаивания) Порции: 5 – 6 Ингредиенты:

– 700 миллилитров сухого красного вина;

– 700 миллилитров минеральной воды без газа;

– 2 столовые ложки сахара;

– 2 апельсина;

– 1 лимон. Приготовление: Помойте апельсины и лимон и нарежьте их ломтиками среднего размера. Не забудьте о косточках – их удалите.

Положите цитрусовые в стеклянный кувшин и залейте все предварительно охлажденными вином и водой.

Добавьте сахара и дайте настояться напитку в холодильнике в течение 8 часов.

Перед подачей добавьте льда, что сделает этот напиток еще более приятным. Сангрия готова! Тоже интересно: как приготовить летний безалкогольный "Мохито".