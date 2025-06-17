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17 июня, 15:50
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Наслаждение по-испански: рецепт невероятного коктейля "Сангрия"

Марта Касиянчук
Основні тези
  • "Сангрия" – это легкий летний напиток, который обычно готовится из красного вина, воды, сахара и цитрусовых.
  • Она идеально подходит для посиделок с друзьями, пикников и романтических свиданий. Приготовьте сангрию собственноручно и наслаждайтесь ее неповторимым вкусом.

"Сангрия" – прохладительный напиток, утоляющий жажду в жару и поднимающий настроение, родом из Испании. Сегодня этот культовый напиток остается любимым не только на своей родине, но и во всем мире.

Его очень легко приготовить дома – попробуйте и вы! 24 Канал со ссылкой на Окна делится классическим рецептом "Сангрии".

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Сангрия – классический рецепт

  • Время: 10 минут (8 часов настаивания)
  • Порции: 5 – 6

Ингредиенты:
– 700 миллилитров сухого красного вина;
– 700 миллилитров минеральной воды без газа;
– 2 столовые ложки сахара;
– 2 апельсина;
– 1 лимон.

Приготовление:

  1. Помойте апельсины и лимон и нарежьте их ломтиками среднего размера. Не забудьте о косточках – их удалите.
     
  2. Положите цитрусовые в стеклянный кувшин и залейте все предварительно охлажденными вином и водой.
     
  3. Добавьте сахара и дайте настояться напитку в холодильнике в течение 8 часов.
     
  4. Перед подачей добавьте льда, что сделает этот напиток еще более приятным.

Сангрия готова!

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