17 июня, 15:50
Наслаждение по-испански: рецепт невероятного коктейля "Сангрия"
Основні тези
- "Сангрия" – это легкий летний напиток, который обычно готовится из красного вина, воды, сахара и цитрусовых.
- Она идеально подходит для посиделок с друзьями, пикников и романтических свиданий. Приготовьте сангрию собственноручно и наслаждайтесь ее неповторимым вкусом.
"Сангрия" – прохладительный напиток, утоляющий жажду в жару и поднимающий настроение, родом из Испании. Сегодня этот культовый напиток остается любимым не только на своей родине, но и во всем мире.
Его очень легко приготовить дома – попробуйте и вы! 24 Канал со ссылкой на Окна делится классическим рецептом "Сангрии".
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Сангрия – классический рецепт
- Время: 10 минут (8 часов настаивания)
- Порции: 5 – 6
Ингредиенты:
– 700 миллилитров сухого красного вина;
– 700 миллилитров минеральной воды без газа;
– 2 столовые ложки сахара;
– 2 апельсина;
– 1 лимон.
Приготовление:
- Помойте апельсины и лимон и нарежьте их ломтиками среднего размера. Не забудьте о косточках – их удалите.
- Положите цитрусовые в стеклянный кувшин и залейте все предварительно охлажденными вином и водой.
- Добавьте сахара и дайте настояться напитку в холодильнике в течение 8 часов.
- Перед подачей добавьте льда, что сделает этот напиток еще более приятным.
Сангрия готова!
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