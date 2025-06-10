Не надо ни духовки, ни желатина: лимонный десерт за 10 минут – открытие этого лета
- Лимонный десерт готовится за 10 минут без духовки и желатина.
- Ингредиенты включают лимоны, лимонный сок, воду, сахар, пищевой краситель, кукурузный крахмал, сливки и сгущенное молоко.
Нежный прохладный десерт станет отличным спасением в жаркую погоду. И на его приготовление нужны считанные минуты!
Этот десерт ломает все возможные шаблоны, ведь его приготовление не требует ни сложных манипуляций, ни особых ингредиентов. Несколько минут – и в вашем холодильнике несколько порций цитрусовой изысканности, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Смачненьке".
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Рецепт лимонного десерта
- Время: 10 минут + застывание
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 3 лимона;
– 300 миллилитров лимонного сока;
– 250 миллилитров воды;
– 50 граммов сахара;
– щепотка пищевого красителя;
– 70 граммов кукурузного крахмала;
– 500 миллилитров сливок;
– 200 миллилитров сгущенного молока.
Приготовление:
- Смешиваем сок, воду, крахмал, сахар и пищевой краситель, хорошо перемешиваем.
- Варим смесь на медленном огне, пока не загустеет.
- Накрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем до охлаждения.
- Холодные сливки взбиваем до устойчивых пиков, постепенно добавляем сгущенное молоко.
- Аккуратно вводим лимонную массу и взбиваем до однородности.
- Раскладываем по стаканам и оставляем охлаждаться.
Приятного аппетита!
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