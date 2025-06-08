Глоток настоящей свежести: лучший цитрусовый лимонад с мятой

Вкусный прохладный лимонад способен спасти даже в самую адскую жару. А с этим рецептом вы легко можете позаботиться, чтобы любимый напиток всегда был в вашем холодильнике, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Интересно Лучшее, что с вами случится этим летом: клубничное мороженое из 5 ингредиентов

Ингредиенты:

– 1 лимон;

– 2 литра воды;

– 1 апельсин;

– 5 веточек мяты;

– 200 граммов сахара или меда;

– кубики льда для подачи.

Приготовление:

Сначала тщательно вымойте апельсин и лимон под проточной водой. Разрежьте каждый фрукт пополам. По одной половинке лимона и апельсина откладываем – они понадобятся позже для подачи.

Остальные половинки измельчите вместе с кожурой, нарежьте произвольными кусками и поместите в чашу блендера. Взбейте до состояния густого пюре.

Полученную цитрусовую массу переложите в кастрюлю, добавьте 500 миллилитров воды. Добавьте сахар или мед, перемешайте и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения.

Дайте сиропу покипеть около 5 минут, затем снимите с плиты и оставьте остыть. Когда жидкость станет теплой, накройте емкость крышкой и дайте настояться не менее 2 часов.

Процедите смесь через мелкое сито или несколько слоев марли, хорошо отожмите всю мякоть. К полученному сиропу добавьте еще 1,5 литра чистой холодной воды.