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24 апреля, 15:51
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Лучший вкус детства: готовим домашнее мороженое из молока

Марта Касиянчук

В теплое время года постоянно хочется прохладного мороженого. Однако, качество магазинного продукта может вызывать сомнения. Поэтому лучшим решением является приготовление домашнего мороженого.

Сделать мороженое дома своими руками очень легко и быстро – не нужно особых гаджетов или ингредиентов. Рецептом домашнего мороженого из молока делится 24 Канал.

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Домашнее мороженое из молока

  • Время: 20 минут (5 часов застывания)
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 1 стакан молока (от 2,5% жирности);
– 1 яйцо;
– 2 столовые ложки сахара;
– ванилин – по вкусу.

Приготовление:

  1. Размешайте до однородной массы яйцо с сахаром и ванилином. В готовую смесь влейте молоко, помешивая.
     
  2. Поставьте смесь на малый огонь. Как только масса нагреется, снимите ее с огня и взбейте миксером.
     
  3. Распределите смесь по формам и поставьте в морозильную камеру на 5 часов.
     
  4. Готовый десерт украсьте тертым шоколадом, сиропами, джемами, свежими фруктами и тому подобное.

Готово!

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