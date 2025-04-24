Лучший вкус детства: готовим домашнее мороженое из молока

В теплое время года постоянно хочется прохладного мороженого. Однако, качество магазинного продукта может вызывать сомнения. Поэтому лучшим решением является приготовление домашнего мороженого.

Сделать мороженое дома своими руками очень легко и быстро – не нужно особых гаджетов или ингредиентов. Рецептом домашнего мороженого из молока делится 24 Канал. Читайте также "Спартак": самый удачный рецепт любимого с детства торта Домашнее мороженое из молока Время: 20 минут (5 часов застывания)

20 минут (5 часов застывания) Порции: 1 Ингредиенты:

– 1 стакан молока (от 2,5% жирности);

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки сахара;

– ванилин – по вкусу. Приготовление: Размешайте до однородной массы яйцо с сахаром и ванилином. В готовую смесь влейте молоко, помешивая.

Поставьте смесь на малый огонь. Как только масса нагреется, снимите ее с огня и взбейте миксером.

Распределите смесь по формам и поставьте в морозильную камеру на 5 часов.

Готовый десерт украсьте тертым шоколадом, сиропами, джемами, свежими фруктами и тому подобное. Готово! Тоже вкусно: торт "Наполеон" за 30 минут.