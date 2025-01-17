Это перевернет ваш мир: готовим пиццу "Цезарь" с куриной корочкой

Невозможно найти того, кто откажется от вкусной пиццы. А особенно когда речь идет о "Цезаре", приготовленном особым способом.

Этот способ приготовления пиццы порадует не только легкостью, но и новым вкусом. 24 Канал предлагает при случае обязательно попробовать рецепт пиццы "Цезарь" от The Daily Meal.

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Рецепт пиццы "Цезарь"

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 большое яйцо;

– 350 граммов консервированной куриной грудки, хорошо сцеженной;

– 1/2 стакана тертого сыра пармезан;

– 1/2 чайной ложки чесночного порошка;

– 1/4 чайной ложки морской соли.

Для заправки:

– 1 стакан простого греческого йогурта;

– 3 столовые ложки лимонного сока;

– 1/2 чайной ложки пасты из анчоусов;

– 1 маленький зубчик чеснока;

– 1/3 стакана тертого сыра пармезан;

– 1/4 чайной ложки морской соли;

– 1/2 чайной ложки свежемолотого черного перца.

Для салата:

– 1 головка салата ромен, вымыта, полностью высушена и нарезана.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 190 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой. В большой миске взбейте яйцо, затем добавьте все остальные ингредиенты для основы с курицей. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Выложите смесь с курицей на подготовленный противень и сформируйте круг. Если смесь прилипает к рукам, слегка смажьте их маслом, чтобы было легче формировать. Выпекайте основу в духовке в течение 20 – 30 минут, пока она не станет золотисто-коричневой и плотной на ощупь. После выпекания выньте основу из духовки и дайте ей остыть. Пока основа остывает, приготовьте заправку. Добавьте все ингредиенты для заправки в блендер или взбейте погружным блендером в миске до получения однородной массы. В средней миске смешайте листья салата ромен с заправкой, регулируя количество по вашему вкусу. Выложите готовый салат на охлажденную куриную основу, нарежьте порционными кусочками.

Приятного аппетита!

Дело не только в текстуре: зачем класть тесто в холодильник.