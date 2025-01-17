УКР РУС
17 января 2025, 00:55
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Это перевернет ваш мир: готовим пиццу "Цезарь" с куриной корочкой

Лилия Имбировская-Сиваковская

Невозможно найти того, кто откажется от вкусной пиццы. А особенно когда речь идет о "Цезаре", приготовленном особым способом.

Этот способ приготовления пиццы порадует не только легкостью, но и новым вкусом. 24 Канал предлагает при случае обязательно попробовать рецепт пиццы "Цезарь" от The Daily Meal.

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Рецепт пиццы "Цезарь"

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 большое яйцо;
– 350 граммов консервированной куриной грудки, хорошо сцеженной;
– 1/2 стакана тертого сыра пармезан;
– 1/2 чайной ложки чесночного порошка;
– 1/4 чайной ложки морской соли.
Для заправки:
– 1 стакан простого греческого йогурта;
– 3 столовые ложки лимонного сока;
– 1/2 чайной ложки пасты из анчоусов;
– 1 маленький зубчик чеснока;
– 1/3 стакана тертого сыра пармезан;
– 1/4 чайной ложки морской соли;
– 1/2 чайной ложки свежемолотого черного перца.
Для салата:
– 1 головка салата ромен, вымыта, полностью высушена и нарезана.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 190 градусов.

  2. Застелите противень пергаментной бумагой.

  3. В большой миске взбейте яйцо, затем добавьте все остальные ингредиенты для основы с курицей. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.

  4. Выложите смесь с курицей на подготовленный противень и сформируйте круг. Если смесь прилипает к рукам, слегка смажьте их маслом, чтобы было легче формировать.

  5. Выпекайте основу в духовке в течение 20 – 30 минут, пока она не станет золотисто-коричневой и плотной на ощупь.

  6. После выпекания выньте основу из духовки и дайте ей остыть.

  7. Пока основа остывает, приготовьте заправку. Добавьте все ингредиенты для заправки в блендер или взбейте погружным блендером в миске до получения однородной массы.

  8. В средней миске смешайте листья салата ромен с заправкой, регулируя количество по вашему вкусу.

  9. Выложите готовый салат на охлажденную куриную основу, нарежьте порционными кусочками.

Приятного аппетита!

Дело не только в текстуре: зачем класть тесто в холодильник.